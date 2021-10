Grâce à la BADEA, le CHU d'Abobo bientôt une réalité, ses grands services

Le Centre hospitalier universitaire (CHU) d'Abobo sera bientôt une réalité en Côte d'Ivoire. C'est le ministre Amadou Coulibaly, porte-parole du gouvernement ivoirien, qui l'a annoncé à l'issue du Conseil des ministres tenu, ce mercredi 6 octobre 2021.

CHU d'Abobo, la construction démarre avant fin 2021

Abidjan est en passe d'abriter un nouvel hôpital de haut standing. Telle est la volonté des autorités ivoiriennes, qui ont conclut, le 30 août 2021, avec la Banque arabe pour le développement économique en Afrique (BADEA), un accord de prêt de 50 millions de dollars US, soit environ 28 milliards 12 millions de FCFA.

Au terme du Conseil des ministres du 6 août 2021, le ministre Amadou Coulibaly, ministre de la Communication et des Médias, par ailleurs porte-parole du gouvernement ivoirien a indiqué, lors du communiqué final de cette réunion gouvernementale que ce prêt servira au financement du projet de construction et d'équipement du Centre hospitalier universitaire (CHU) d'Abobo.

« Il s'agit d'une infrastructure sanitaire centrale moderne de trois niveaux et de plusieurs annexes comprenant tous les services sanitaires généraux », a indiqué le porte-voix du gouvernement. La spécificité de ce centre hospitalier, c'est qu'il sera doté de deux pôles spécialisés, notamment « un centre d'hémodialyse et de greffe rénale qui sera doté de 50 postes d'hémodialyse, le plus grand centre du pays, et d'une unité moderne de prise en charge des prématurés ». Le CHU d'Abobo aura une capacité de 600 lits.

À noter que les travaux de cette importante structure sanitaire devraient démarrer, selon le ministre de la Communication, avant la fin de l'année 2021. En plus des cinq Centres hospitaliers universitaires que compte la Côte d'Ivoire (CHU de Cocody, CHU de Treichville, CHU de Yopougon est en réhabilitation, CHU d'Angré et le CHU de Bouaké), le CHU d'Abobo viendra assurément lénifier les souffrances des populations ivoiriennes, qui attendent d'améliorer leur quotidien.