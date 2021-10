Guillaume Soro : "Je suis certes en exil, mais en vie"

Cela fait deux ans que Guillaume Soro vit en exil dans l'hexagone. Loin de la terre de ses ancêtres, le fondateur de GPS (Générations et peuples solidaires) continue de mener son combat contre le régime d'Alassane Ouattara.

Guillaume Soro retenu en exil par Alassane Ouattara ?

La déchirure entre Alassane Ouattara et son "fils" Guillaume Soro est intervenue quand l'ex-député de Ferké a décidé de ne pas militer au sein du RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix). L'ancien chef rebelle n'a pas hésité à ôter ses habits de président de l'Assemblée nationale pour marquer son refus de rejoindre le parti unique que venait de créer le chef de l'État. "Oui, j'ai choisi de ne pas m'engager au sein du RHDP unifié. Ainsi, je n'ai point pris part au congrès du 26 janvier dernier au stade Félix Houphouët-Boigny. Grave erreur ! Grave faute ! Ont tôt fait de clamer certains de mes compères. Mais voyez-vous, je suis homme à croire plus au jugement de l'histoire qu'au jugement des hommes", a-t-il déclaré dans son discours d'adieu le 8 février 2019.

Guillaume Soro quitte l'hémicycle et annonce sa volonté de diriger la Côte d'Ivoire. Il s'envole pour l'hexagone où il séjourne plusieurs mois. Le leader des soroistes devait regagner la Côte d'Ivoire le 23 décembre 2019, mais l'avion qui le transporte est dérouté au Ghana. Certain de ses proches, dont Alain Lobognon, Soul To Soul, sont mis aux arrêts. Un mandat d'arrêt international est lancé contre Guillaume Soro.

Depuis, l'ex-chef rebelle, condamné à la prison à vie, n'est pas rentré en Côte d'Ivoire. Guillaume Soro préfère faire contre mauvaise fortune bon coeur. " "Chers tous, pensant à moi m’a-t-il dit, un de mes fistons m’a envoyé cette chanson. Chers @pacteau, @AlphO879, @BalmePatricia, écoutez bien les paroles. Pleines de vérités. Tant que nous sommes en vie, l’horizon est ouvert ! Ceux qui me voulaient mort doivent se contenter de mon exil. Du moins pour l’instant ! Je me considère comme un sursitaire privilégié par Dieu. Les tentatives pour me trucider n’ont pas manqué! Je suis certes en exil, mais en vie. D’autres n’ont pas eu cette chance hélas! Tant qu’il y’a la vie...", a écrit Guillaume Soro sur Twitter.