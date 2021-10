People: Eudoxie Yao confirme la fin de sa relation avec Grand P

Invitée, vendredi, sur les antennes de la chaîne Life Tv, Eudoxie Yao a confirmé avoir rompu avec le chanteur guinéen Grand P.

Eudoxie Yao: ‘’Grand P ne sait pas ce qu’il veut‘’

Eudoxie Yao a récemment décidé de mettre un terme à sa relation avec le chanteur guinéen Grand P, après avoir visionné une vidéo de ce dernier en compagnie de la chanteuse sénégalaise, Viviane Chidid. Une vidéo dans laquelle le chanteur guinéen ne s'était pas gêné pour exprimer son intention d'épouser la chanteuse sénégalaise.

''Grand P, lors de son séjour au Sénégal, a fait des vidéos avec la chanteuse Viviane Chidid, dans lesquelles il a annoncé qu'il va épouser la chanteuse sénégalaise. Des internautes ont relayé ces vidéos. Certains se moquaient de moi et me proféraient des injures. Alors, j'ai décidé de mettre fin à ma relation avec Grand P", avait expliqué Eudoxie Yao.

Cependant, force est de constater que nos deux célébrités ont été aperçues de nouveau ensemble après cette supposée rupture. Ce qui a fait croire à de nombreux observateurs qu’Eudoxie Yao était finalement revenue sur sa décision, en acceptant les excuses de Grand P.

Invitée sur les antennes de la chaîne Life Tv, Eudoxie Yao a confirmé qu’elle a effectivement rompu avec Grand P. « Grand P a trop de prétendantes et il ne se cache pas. Ce qui m’a découragé, il a fait une vidéo avec l’artiste sénégalaise où il a dit qu’il va l’épouser. Il veut épouser tout le monde et j’ai trouvé que c’était la goutte d’eau qui allait faire déborder le vase. Donc c’est comme ça que j’ai pris ma décision (…) Mais pendant qu’il demande pardon pour qu’on se remettre ensemble, il dit qu’il veut marier plusieurs femmes. Il ne sait pas ce qu’il veut. Donc ça me fatigue », a dénoncé Eudoxie Yao.

A la question de savoir si une nouvelle aventure amoureuse avec Grand P, était envisageable, elle répond: « Je ne sais pas. Sinon j’ai beaucoup d’affection pour lui. J’ai l’impression qu’il ne sait pas ce qu’il veut. Entre-temps, moi aussi, je prends de l'âge », affirme-t-elle.