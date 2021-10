Awards des jeunes entrepreneurs (Wecanda 2021): Ce qui est prévu

La deuxième édition des Awards des jeunes entrepreneurs ou encore Wecanda, aura lieu le 10 décembre 2021 à l’espace Latrille Event des 2 plateaux dans la commune de Cocody. L’information a été dévoilée lors d’une conférence de presse qui a eu lieu le jeudi 8 octobre 2021 dans la commune de Cocody.

Wecanda 2021 : la 2è édition aura lieu le 10 décembre prochain

A en croire Yann Amon, Commissaire général des Wecanda, cet événement est né d’une volonté profonde de promouvoir les champions nationaux, de réunir et de mettre en lumière des jeunes entrepreneurs qui ont réussi dans leurs domaines d’activités afin d'inspirer d’autres jeunes à croire en leurs capacités à contribuer au développement de la Côte d’Ivoire

‘’ Il s’agira de récompenser les meilleurs jeunes entrepreneurs de l’année 2021, ceux qui, au long de cette année, se seront démarqués des autres par leurs performances et impact au niveau économique et social malgré la crise du Covid-19 ‘’, a soutenu Yann Amon qui a également dévoilé les conditions de participation.

‘’ Il faut être âgé de 18 à 40 ans et avoir une activité enregistrée au registre de commerce ivoirien‘’, a-t-il indiqué. Maxwell Goris, responsable des restaurants Texas Grill, l’un des lauréats de la première édition des Wecanda, a expliqué les avantages dont son entreprise a bénéficiés.

‘’Le fait d’avoir remporté le concours Wecanda nous a été bénéfique à plusieurs niveaux (…) Nous avons eu des ressources pour ouvrir un restaurant malgré le Covid-19, c’est-à-dire celui de Yopougon, et nous allons ouvrir le 5 novembre prochain , un autre restaurant en Zone 4. On a eu la collaboration de certains ministères, on a eu des formations, le ministre Mamadou Touré nous a aidé à hauteur de 10 millions de Fcfa, et là, en décembre, on sera à Atlanta aux États-Unis, pour une conférence des entrepreneurs‘’, a expliqué Maxwell Goris qui a également exhorté les jeunes entrepreneurs ivoiriens à participer massivement à cette deuxième édition des Awards des jeunes entrepreneurs.

Les entrepreneurs souhaitant participer aux Wecanda 2021 sont donc priés de soumettre leurs candidatures sur le site www.wecanda.com. De nombreux lots surprises sont réservés aux différents lauréats.