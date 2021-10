Kong: La Fondation Children Of Africa offre 500 kits scolaires aux écoliers

La Fondation Children Of Africa a terminé à sa campagne de distribution gratuite de kits scolaires, le vendredi 08 octobre 2021, par l'étape de Kong. Ainsi, après Bahuama, Tounzuebo et Sokoro, l'étape de la ville de Kong vient boucler la campagne de distribution commencée le 1er octobre dernier dans le département de Jacqueville.

C'est l'Ecole Primaire Publique (EPP) Kong 3 qui a servi de cadre à cette cérémonie de remise de dons. La cérémonie a enregistré la présence de M. Soualio Soumahoro, Préfet du département de Kong, M. Barri Aboubakary, 3ème adjoint au maire de Kong, ainsi que les chefs de service de la ville, les acteurs du système éducatif et les élèves venus en grand nombre.

Pour cette dernière étape, ce sont 500 kits scolaires qui ont été offerts gratuitement aux écoliers de l’ensemble des établissements scolaires de la localité dont 100 à l’EPP Kong 3. Des vivres ont également été offerts au foyer féminin de Kong ainsi que du matériel et des produits d'entretien pour les écoles. En outre, la Fondation Children Of Africa a offert des jeux de maillots et des ballons de football aux tout-petits.

Une occasion pour Madame Cissé Aïssatou, responsable en charge de l'éducation de la Fondation Children Of Africa et représentante de Madame Dominique Ouattara, d'encourager les populations de Kong à scolariser leurs enfants. A cet effet, elle les encourage à tout mettre en œuvre afin que les enfants soient maintenus dans le système scolaire.

Elle a reconnu que la période de la rentrée scolaire est un moment de stress pour les parents qui doivent souvent faire face à la scolarisation de plusieurs enfants. Poursuivant, Madame Cissé Aïssatou a soutenu que c'est justement pour aider les parents d'élèves que l'épouse du chef de l'Etat a initié le programme de distribution de Kits scolaires chaque rentrée scolaire afin de soulager les parents d'élèves.

Aussi, l'émissaire de Madame Dominique Ouattara a demandé aux parents d'investir en terme d'éducation dans l'avenir de leurs enfants. Car dira-t-elle: "Un enfant qui va à l'école, c'est avant tout une victoire pour la vie. Nous devons tout faire pour maintenir nos enfants dans le système scolaire", a recommandé Madame Cissé Aïssatou.

Des conseils parfaitement reçus. Car les personnalités qui se sont succédées à la tribune, ont pris l'engagement ferme de tout mettre en œuvre pour que les élèves donnent le meilleur d'eux-mêmes.

En effet, pour M. Soualio Soumahoro, Préfet du département de Kong, Madame Dominique Ouattara est une vagabonde de la charité en raison de son engagement depuis plusieurs décennies pour le bien-être des enfants. Il a exhorté les populations de Kong de tout mettre en œuvre pour donner la chance à leurs enfants d'être des cadres de demain.

M. Barri Aboubakary, 3ème Adjoint au Maire de Kong a, quant à lui, salué la générosité de Madame Dominique Ouattara pour sa constance sollicitude à l'endroit de Kong. Pour ce dernier, ces dons sont un soulagement pour les parents d'élèves. Car, ils leur permettent d'aborder en toute sérénité le cap de la rentrée scolaire 2021-2022.

M. Dembélé Badougoutigui, Président du COGES, a remercié Madame Dominique Ouattara. Ce dernier a soutenu que grâce à l'aide combiné du Gouvernement à travers la loi de l'école obligatoire et les dons de kits scolaires de Madame Dominique Ouattara, l'école tourne en plein régime à Kong.

Mademoiselle Kouakou Épiphanie, élève en classe de CM1 à l'EPP Kong 3, a remercié du fond du cœur maman Dominique Ouattara pour ces dons.