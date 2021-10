Coupe du monde 2022: Le Sénégal et le Maroc continuent leurs envolées

La troisième journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 s’est achevée, samedi, avec quatre rencontres. Le Sénégal signe sa 3e victoire d'affilée.

Coupe du monde 2022: Le Sénégal signe une victoire consécutive à Thiès

A l'occasion de la 3e journée du 2e tour des éliminatoires de la Coupe du monde 2022, le Sénégal a poursuivi son sans-faute contre la Namibie (4-1), le samedi. Les Lions de la Téranga qui comptent désormais 5 points d'avance sur leurs victimes du soir, ont fait un pas supplémentaire vers les barrages grâce notamment à des buts de Gueye, Diedhiou, Mané et Keita Baldé.

Dans une rencontre marquée par les premières capes de Bouna Sarr, titulaire, et de Bamba Dieng, entré en jeu, le Sénégal n’a pas fait de détails. Après un poteau de Sarr, Gueye a profité d’un bon travail de Mané dans la surface pour surgir devant son coéquipier et ouvrir le score (10e).

Largement dominateurs malgré une frayeur sur un contre cafouillé in extremis par les Brave Warriors, les Lions ont fait le break avant la pause sur une tête de Diedhiou, servi par Ismaïla Sarr (38e).

Mané a enfoncé le clou au retour des vestiaires après avoir passé en revue la défense adverse et marqué d’une belle frappe (55e). La réduction du score par Kamatuka (75e) restera anecdotique, surtout que Keita Baldé, entré en jeu, a ensuite alourdi le score en reprenant un caviar de Mané, décidément dans tous les bons coups (84e).

Le match nul entre le Togo et le Congo (1-1) un peu plus tôt, permet aux hommes d’Aliou Cissé de s’envoler en tête. De son côté, le Maroc a également remporté son troisième match en autant de sorties contre la Guinée-Bissau (0-3). Les Lions de l'Atlas, qui ont fait la différence grâce à un doublé d'El Kaabi et un but de Barkok, se rapprochent eux aussi des barrages d'accession à la compétition au Qatar.

Quant à la Guinée Conakry, elle ne gagne toujours pas, puisqu’elle a enchaîné son troisième match nul en autant de match contre le Soudan. Dans le groupe G, l’Afrique du Sud règne en maîtresse. En déplacement en Ethiopie, les Bafanas Bafanas l’ont emporté 1-3 et occupent la première place de cette poule avec 7 points. Ils sont suivis du Ghana, vainqueur du Zimbabwe sur le même score.

Dernier du groupe H, le Togo recevait le Congo à Lomé. Et toujours pas de victoire pour les Eperviers qui ont concédé le match nul (1-1) contre les Diables rouges.