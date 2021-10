Mali: Assimi Goita annonce la libération de Soeur Gloria Cécilia Narvaez

Soeur Gloria Cécilia Narvaez respire désormais l'air frais de la liberté. Cette information a été livrée à travers un tweet, par Assimi Goita, qui félicite les Forces de défense et de sécurité malienne pour cette libération.

Libérée, Soeur Gloria Cécilia Narvaez reconnaissante d'Assimi Goita

Codétenue de la Française Sophie Pétronin, Soeur Gloria Cécilia Narvaez vient de recouvrer la liberté, ce 9 octobre 2021. Cette libération est d'autant plus un soulagement que la religieuse colombienne était retenue en otage depuis 4 ans et huit mois. Toutes les initiatives entreprises pour arracher cette dame des mains de ses ravisseurs, avaient jusque-là été infructueuses.

Dans une missive datant du 3 février 2021 et transmise par le biais de la Croix-Rouge internationale à son frère Adgar Navaez en mai et rendue publique le 8 juillet, la soeur catholique avait donné un signe de vie à sa famille. Et depuis, plus rien.

Dès sa libération, ce samedi, Gloria Cécilia Narvaez s’est rendue à Coulouba pour exprimer sa gratitude envers Assimi Goita, le chef de la transition malienne, qui, par son implication personnelle, a permis cette libération de l’otage.

« Libération, ce jour 09 octobre 2021, de la sœur religieuse colombienne Gloria Cécilia NARVAEZ, enlevée le 7 février 2017 à Karangasso, dans le cercle de Koutiala à la frontière entre le Mali et le Burkina Faso », a tweeté pour sa part, le chef de la junte militaire.

Avant d’en expliquer, en quelques mots, les circonstances : « Cette libération est le couronnement de 4 ans et 8 mois d'efforts conjugués de plusieurs Services de Renseignements. Je veux assurer le peuple malien que les efforts sont en cours pour faire libérer toutes les personnes, Maliens comme étrangers, retenus sur le territoire du Mali. »

Puis, le chef d’État malien salue les efforts conjugués : « La Présidence du Mali salue le courage et la bravoure de la sœur… Je félicite une fois de plus les Forces de Défense et de Sécurité et les Services. »