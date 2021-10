Une femme ''séquestrée'' dans une clinique: Emma Lohoues choquée

La belle actrice et businesswoman ivoirienne, Emma Lohoues, a reçu, très tard dans la nuit de mardi à mercredi, un message qui l’a choquée. Ce qui se passe.

Emma Lohoues: ‘’Donc quand on n’a pas d’argent, on est condamné à mourir ?‘’

Emma Lohoues a dévoilé, dans la nuit de mardi à mercredi, un message que lui a envoyé une personne qui avait vraiment besoin d’aide. ‘’ Tata Emma Lohoues, au secours, aide-nous. J'ai ma sœur qui s’est fait césariser en urgence et bloquée à la clinique pour cause de facture impayée qui est de 250 mille Fcfa. Et jusque-là, elle et le bébé n’ont pas reçu de soins parce que nous n’avons pas les moyens pour acheter les médicaments prescrits. Elle souffre et est actuellement anémiée. L’auteur de la grossesse l’a abandonnée et elle est orpheline de père et de mère‘’. Tel est le message reçu par l’ex copine de feu Dj Arafat qui a exprimé son indignation face à l’attitude des responsables de ladite clinique.

‘’ (…) J’ai besoin de comprendre comment on peut laisser mourir quelqu’un aussi facilement. Et comme si ça ne suffisait pas, on appelle l’hôpital, il n’y a personne, pas de médecin apparemment sur place et la dame, une sage-femme je suppose, nous dit qu’il faut venir à midi l’heure des visites, ou à 7h comme le cas est urgent ! Donc vous savez que c’est URGENT. Mais ça parle de visite. Pendant que la dame a fait une césarienne, elle est anémiée et n’a reçu aucun soin ? Sérieusement ? On est où là ? Donc quand on n’a pas d’argent, on est condamné à mourir ? Je suis choquée‘’, s'est indignée Emma Lohoues sur sa page Facebook.