Tiassalé-Morokro: Dimba Pierre prend d'importants engagements devant les femmes

C’est dans une ambiance festive que le ministre de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Dimba N’Gou Pierre a procédé, le samedi 17 octobre 2021, à l’investiture de la présidente de la fédération des associations féminines de la sous-préfecture de Morokro. Lieu choisi pour la cérémonie, Ahiroa, village situé à plus de 30km de l’autoroute du Nord dans le département de Tiassalé.

Dimba N'Gou Pierre aux côtés des femmes de l'Agnéby-Tiassa

Françoise Angaman, présidente du comité d’organisation s’est félicitée de la nomination du président du Conseil régional de l’Agnéby-Tiassa au sein du gouvernement de Patrick Achi. « Nous les femmes sommes heureuses de la place que vous occupez au sommet de l’État. Félicitations monsieur le ministre et merci encore pour tout ce que vous faites pour la région et en particulièrement pour les femmes », a-t-elle déclaré.

La présidente de la fédération, N’Guessan Amenan Annick Rachel, a, quant à elle, souligné que son organisation attend fédérer toutes les énergies. « Aujourd’hui est un grand jour pour nous les femmes de la sous-préfecture de Morokro, qui avons décidé solidairement de nous mettre ensemble, de nous unir pour regarder dans la même direction et parler d’une même voix…L’ambition que nous avons est de permettre aux femmes en milieu rurale de prendre des initiatives pour sortir de la pauvreté en créant des activités génératrices de revenus », dira-t-elle.

Prenant la parole, le ministre de la Santé, parrain de la cérémonie, s’est dit heureux de l’initiative porté par ses filleules. « Votre organisation qui prend forme, aujourd’hui, doit servir d’exemple partout dans l’Agnéby-Tiassa. Nous voulons qu’à partir de vous, les femmes de Morokro et de toute la région vivent mieux et que la pauvreté recule. Je compte sur vous et je vous fais confiance », a-t-il confié, en présence d’Assalé Tiémoko et de Charles Gnahoré, respectivement député-maire de Tiassalé-Morokro et de N’Douci-Gboloville.

« Chers parents, c’est grâce à vous que je suis là où je suis actuellement. Ce geste, cet amour n’a pas de prix...Je suis venu vous témoigner ma gratitude pour le soutien que vous n’avez cesse de m’apporter. C’est un moment de joie d’être venu, aujourd’hui, à la rencontre de mes mamans, de mes sœurs organisées », reconnait le président du Conseil régional de l’Agnéby-Tiassa. Avant d’appeler au vivre ensemble. « Chères mamans, sachez que vous n’êtes plus seules. Je suis à vos côtés pour vous apporter mon soutien afin de vous permettre de poursuivre votre œuvre. Le développement commence par l’organisation, le rassemblement. C’est pourquoi, je vous exhorte à vivre dans la paix, la cohésion, l’amour car le développement commence par l’organisation, le rassemblement », a exhorté Dimba Pierre.

Répondant aux doléances, il a promis de mettre à la disposition des femmes de la sous-préfecture, un fonds de garantie de 10 millions de francs CFA, 15 congélateurs aux coopératives de femmes des 15 villages. En outre, le ministre a annoncé que les femmes bénéficieront bientôt d’un marché de gros à proximité de l’autoroute.

Tizié TO Bi

Correspondant régional