Togo : Faure Gnassingbé accueille Tayyip Erdogan

Recep Tayyip Erdogan, le président turc, a été accueilli par son homologue togolais le mardi 19 octobre 2021. Les deux chefs d'État échangeront autour de la coopération économique et du financement de la plateforme industrielle d'Adéticopé, au nord de Lomé.

Tayyip Erdogan en visite au Togo

Pour la première fois, un président turc séjourne au Togo. Recep Tayyip Erdogan a foulé le sol togolais le mardi 19 octobre 2021. À sa descente d'avion, le président de la République de Turquie a été accueilli par Faure Gnassingbé. "Au cours de cette visite d'amitié et de travail, la Turquie et le Togo, plus proches que jamais dans le cadre d'un partenariat dynamique, vont explorer les perspectives de renforcement de leur coopération", a déclaré le président du Togo sur son compte Twitter.

Au cours d'une interview accordée à l'Agence Anadolu (AA), le professeur Robert Dussey, le ministre togolais des Affaires étrangères, de l'Intégration africaine et des Togolais de l'extérieur, avait affirmé que la visite de Tayyip Erdongan "est tout simplement l'expression de l'excellence des relations d'amitié et de coopération" entre le Togo et la Turquie "ainsi que la convergence de points de vue" des chefs d'État sur "un certain nombre de questions d'intérêt commun".

Selon la présidence turque, au cours de son séjour à Lomé, Recep Tayyip Erdogan et le dirigeant togolais signeront des accords portant sur l'agriculture, le commerce et la défense. "Un accord dans le domaine de l'industrie de la défense avec le Togo sera important", assurent les autorités turques.

Pour le chef de la diplomatie togolaise, "le moment est donc idéal pour que les deux chefs d’État se rencontrent pour approfondir les discussions sur ces questions et aussi pour donner une nouvelle impulsion à la coopération entre les deux pays". Le professeur Robert Dussey ne manque pas de préciser "que l’année 2021 est une année particulière en ce qui concerne les relations entre la Turquie et l’Afrique en général, puisque la Turquie est en train de préparer activement le troisième sommet Turquie-Afrique qui devrait se tenir en fin d’année".