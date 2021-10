Invité au Congrès du PPA-CI, Pierre Sané très incisif contre la France

Pierre Sané a livré un discours des plus révolutionnaires lors du Congrès constitutif du PPA-CI. Le socialiste sénégalais s’est voulu on ne peut plus très incisif contre la France et les autorités françaises.

Les griefs de Pierre Sané contre la France et l'Occident

Pour la tenue du Congrès constitutif portant sur les fonts baptismaux le Parti des peuples africains - Côte d’Ivoire (PPA-CI), Laurent Gbagbo a invité de nombreuses personnalités, dont Pierre Sané.

Celui qui se présente membre dissident du parti socialiste du pays de la Téranga, depuis que celui-ci a trahi Laurent Gbagbo s’est voulu très amer contre la classe dirigeante française.

« Ça fait 500 ans que la France et l’occident nous font la guerre. Et il faut qu’on puisse marquer sur le front de ces gens-là ennemis », a plaidé l’ancien Secrétaire général d’Amnesty International.

Avant d’ajouter : « Ce que nous exigeons à Macron peut se résumer en six points. »

- Cessez de vous mêler dans le combat politique interne. Ça ne vous regarde pas.

- Mettez fin à l’occupation militaire de nos pays. Fermez vos bases militaires en Afrique. Rapatriez vos soldatesques. Vous n’êtes pas les bienvenus.

- Désengagez-vous de la gestion de notre politique monétaire. Rendez-nous nos réserves, notre or stockés à la Banque de France et nos objets culturels volés. Nous n’avons aucun respect pour les receleurs.

- Cessez de nous imposer l’utilisation de votre langue et de votre culture. Nous ne sommes pas des Français. Il ne nous appartient pas de défendre votre langue. Votre langue, on l’utilise à notre guise.

- Cessez d’utiliser les menaces, le chantage, l’intimidation et la corruption pour gagner des marchés publics. C’est tout simplement pitoyable.

- Faites montre d’un minimum de cohérence dans votre politique migratoire. Vous ne pouvez pas nous imposer des APE (Accord de partenariat économique), qui permettent la libre circulation de vos produits agricoles subventionnés, des accords de pêche qui vident nos mers, des produits industriels qui fragilisent nos industries naissantes. Et dans la même foulée, nous demander de polisser de départ de ceux que vous privez de travail. À moins que le mot cohérence ait disparu de votre dictionnaire.

Voici ainsi énumérés les griefs de Pierre Sané contre la France. Il termine son allocution par un message du président russe, Vladimir Poutine : « Si les Africains se réveillent, la France tombe et elle perdra tout. Si les Africains décident d’exploiter leur sous-sol, alors la France et l’Occident disparaitront des grandes puissances au monde. De ce fait, la France et l’Occident reconnaissent que sans l’Afrique, ils ne sont rien. Alors, chers Africains, l’Afrique peut se développer sans aucune aide ne venant de personne. Même pas de moi et de mon pays, la Russie. »