Concert de Nash : Le Molare s'offre 100 tickets d'entrée

Le concert de Nash pour la célébration de ses 20 ans de carrière est prévu pour le samedi 20 novembre 2021 au Palais de la culture d'Abidjan-Treichville. Soumahoro Moriféré, plus connu sous le nom Le Molare, ancien membre de la Jet Set, a acheté 100 tickets d'entrée au spectacle de la "go cracra du djassa".

Concert de Nash : Le grand geste de Le Molare

Le samedi 20 novembre 2021, le Palais de la culture de Treichville accueille le concert de Nash. Ce spectacle marque les 20 ans de la carrière musicale de la rappeuse ivoirienne. Natacha Flora Sonloué (de son vrai nom) promet un show historique à son "gbonhi", c'est-à-dire ses fans.

Avant ce grand jour, Le Molare a tenu à apporter son soutien à l'ambassadrice de l'UNICEF. L'ex-compagnon de Douk Saga a acheté 100 tickets d'entrée au concert de Nash. C'est l'initiatrice du Festival Hip Hop Enjaillement elle-même qui a livré l'information. "J'ai été reçu par mon vié père Molare pour une séance de bara dans ses locaux à M.GROUP pour m0es 20 ans de carrière le 20 novembre à l'esplanade du Palais de la Culture. C'était tchô ! Vraiment, donnez-lui assez de gbôs, car il a siancé zo, en plus de mettre tout son matériel complet à ma disposition, il achète 100 tickets pour me soutenir et il a même confirmé sa présence", a déclaré Nash.

Pour sa part, le boss de M Group estime qu'il est tout à fait normal de soutenir le concert de Nash. "Tu le mérites. Tu fais trop pour ce pays. Plus de 10 ans que tu organises festival. Là, ce sont tes 20 ans, j’espère qu’ils te soutiendront. On te doit tous ce soutien. Courage en tous cas nous sommes avec toi et on va t’accompagner fort", a répondu le promoteur du PRIMUD (Prix international des musiques urbaines et du coupé décalé).