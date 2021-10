Attaque à Téhini : Le CEMA Lassina Doumbia fait des précisions

Que s'est-il réellement passé à Téhini, le mardi ? Mettant fin à toutes les spéculations, le général Lassina Doumbia, chef d'état-major, a produit un communiqué qui donne la version officielle des faits.

Attaque de Téhini : Le général Lassina Doumbia salue la vigilance de ses hommes

Dans leur volonté d'installer un katiba dans la zone des trois frontières Côte d'Ivoire - Burkina Faso - Mali, les terroristes ne cessent de multiplier leurs incursions dans le Nord ivoirien. Le Chercheur Lassina Diarra avait à propos fait cette révélation des plus intrigantes : « Sidibé Ramzani, c'est cet individu qui chercherait à créer à l'identique une zone des trois frontières comme le Mali, le Burkina et le Niger, c'est-à-dire à la frontière ivoirienne avec le Burkina et le Mali. »

C'est bien dans ce climat, déjà rendu délétère à la suite d'attaques successives dans le septentrion ivoirien, qu'une autre attaque a été perpétrée un poste des Forces de défense et de sécurité (FDS) à Gôgô sur l'axe Téhini - Doropo.

Le patron de l'armée ivoirienne, le général de corps d'armée Lassina Doumbia, a produit un communiqué dans lequel il indique : « Dans la matinée du mardi 19 octobre 2021, aux environs de 08 h 30, un tireur embusqué a ouvert le feu sur un poste d’observation des Forces Armées de Côte d’Ivoire (FACI) situé à un kilomètre au nord-est de Téhini, faisant un blessé léger au sein des hommes de faction. »

Poursuivant, le Chef d’État-Major général des Armées a félicité ses soldats, qui a permis de mettre en échec cet acte criminel en neutralisant, dans leur riposte, l'assaillant qui a attaqué leur position de Téhini.

C'est d'ailleurs le lieu d'indiquer que les autorités sécuritaires ivoiriennes mettent un point d'honneur à renforcer les capacités de réaction de l'armée afin de faire échec aux velléités de ces menaces terroristes. Alassane Ouattara a d'ailleurs décidé de consacrer 1% du PIB à la défense nationale.