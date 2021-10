Gbagbo donne un véritable coup de pub à une chanson de Skelly

L’ancien chef d’Etat, Laurent Gbagbo, a véritablement fait exploser le nombre de vues de la chanson ‘’Ma copine est kpata‘’ de l’artiste Coupé décalé, Skelly.

Comment Laurent Gbagbo a fait la publicité de la chanson de Skelly

Près d'un mois après son décès, l’artiste Coupé décalé, Skelly, a fait l'objet d'un vibrant hommage de la part de l’ancien président ivoirien Laurent Gbagbo. C’était le dimanche 17 octobre 2021 dans le cadre du congrès constitutif du Parti des peuples africains (PPA-CI).

"S Kelly m'a beaucoup aidé à Korhogo. Lorsque j'étais en prison à korhogo. Il y a une télé beninoise LC2 que je regardais souvent. Et j'ai vu quelqu'un qui chantait ''ma copine est kpata kpata kpata son mari est Gaou''. J'ai dit c'est qui celui-là ? On m'a dit que c'est S Kelly, un artiste ivoirien. Avant le congrès, j'avais souhaité qu'il vienne chanter mais malheureusement, j'ai appris qu'il est mort", a déclaré Laurent Gbagbo.

N'empêche, la vidéo de la chanson en question est depuis lors, devenue l'objet de toutes les attractions sur les réseaux sociaux, suscitant ainsi de nombreux commentaires. Du coup, sur YouTube où le clip vidéo était depuis une décennie, le clip de la chanson ‘’Ma copine est Kapta‘’, est passé de 69.000 vues en 10 ans à près de 2 millions de vues après l'hommage du président Gbagbo, en seulement 4 jours.

Cette information livrée par First Magazine, ne surprend pas vraiment certains internautes. ‘’C'est sûr et certain que chacun de nous est venu réécouter cette belle chanson quand le Woody (Gbagbo) a fait une belle démonstration digne d'un vrai coupé décalé au congrès, rendant du coup hommage à notre philosophe SKELLY ! Paix à son âme !‘’, a commenté un internaute.