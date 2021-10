Cameroun : Une importante quantité de carburant frelaté saisie

La gendarmerie nationale du Cameroun a saisi plus de 5 000 litres de carburant frelaté du vendredi 15 au samedi 16 octobre 2021 dans les localités de Bafoussam, Bayangam, Bandjoun et Batié, affirment des sources sécuritaires.

Cameroun : Des trafiquants de carburant frelaté aux arrêts

Une information de la gendarmerie nationale du Cameroun nous apprend que depuis un moment, l'ouest du pays fait face à une forte contrebande de produits pétroliers. Soucieux d'éradiquer ce phénomène, les dirigeants camerounais ont lancé une opération coup de poing visant les localités de Bafoussam, Bayangam, Bandjoun et Batié.

Le jour des faits, des éléments de la Brigade nationale de contrôle, aidés de deux unités de la gendarmerie nationale venues du Poste de commandement opérationnel (PCOPS) et le Groupement polyvalent d'intervention de la gendarmerie nationale (GPIGN) ont effectué une descente musclée dans lesdites localités.

Selon un communiqué de la gendarmerie nationale du Cameroun, des trafiquants de carburant ont été interpellés au cours de l'opération. "Une fouille systématique de leurs domiciles et des alentours dudit dépôt a permis la saisie d'une importante cargaison d'un volume total de 5.040 litres de carburant frelaté; soit 1 640 litres de gasoil et 3 400 litres de super, indique notre source. Il faut souligner que des camions-citernes revenant de la SCDP Bafoussam sont tombés dans les filets des forces de l'ordre. Cette importante saisie est un gros soulagement pour le ministère camerounais de l'Eau et de l'Énergie.