Affaire "Maitre Gims et Les garagistes": Voici toute la vérité

Les membres du groupe ‘’Les garagistes ‘’ ont apporté des précisions sur le supposé accueil qu’ils auraient réservé à Maître Gims lors de son arrivé à Abidjan en décembre 2020.

Les garagistes: ‘’On n'a jamais été à l’aéroport pour accueillir Maître Gims ‘’

Le 23 décembre 2020, le rappeur français maître Gims posait ses valises sur les bords de la lagune Ebrié, à Abidjan. Il a eu droit à un accueil chaleureux de la part du groupe zouglou ‘’Les garagistes”. Des vidéos ont même été postées sur la toile, dans lesquelles on voyait le chanteur français et ‘’Les garagistes", fredonner l’un des titres phares du groupe Zouglou.

Cette scène a suscité de nombreuses réactions dont celle d’Apoutchou National qui a affiché sa déception de voir ce groupe Zouglou aller accueillir le rappeur français. « Dans la vie, on t’achète à la valeur que tu te vends. Maître Gims peut aimer votre musique, il peut adorer votre style musical, le meilleur respect que maître Gims pouvait vous donner ou que vous pouvez donner à Gims, c’est de vous réunir dans une maison ou à son hôtel et vous êtes assis autour d’une table et vous chantez ensemble. Mais aller à l’aéroport comme des artistes qui sortent de la brousse, j’aimerais vous dire que vous avez échoué dans la musique », avait-il déclaré.

Plusieurs mois plus tard, les garagistes ont donné leur version des faits. "On n'a jamais été à l'aéroport pour accueillir Maître Gims. Le promoteur qui l'a fait venir en Côte d'Ivoire, nous a appelé afin qu'on lui fasse une belle surprise à son hôtel car il prépare des collaborations avec nous. C'est ainsi qu'on s'est rendu à son hôtel où on a interprété la chanson KOUYOU avec un pianiste qui était là ce jour. Que les gens arrêtent de raconter des choses selon eux. Après au-delà du fait de l'ancienneté de notre carrière, il faut dire que Gims est un artiste qui a beaucoup de respect pour nous depuis notre première rencontre quand il était encore dans la sexion d'Assaut, c'est-à-dire en 2006. Par ailleurs, c'est une fierté pour nous qu'un artiste comme Gims reprenne notre chanson", ont-ils indiqué.