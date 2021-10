Des boeufs perturbent les cours au Lycée moderne de Prikro

Les cours ont connu une perturbation au Lycée moderne de Prikro (centre-est) le jeudi 21 octobre 2021, apprend l'Agence ivoirienne de presse (AIP) sur son site officiel. Un troupeau de boeufs perdus a créé une véritable panique au sein de l'établissement scolaire.

Des boeufs créent la panique au Lycée moderne de Prikro

Dans une information relayée par nos confrères de l'Agence ivoirienne de presse (AIP), nous apprenons qu'un troupeau de boeufs égarés a fait irruption au Lycée moderne de Prikro le jeudi 21 octobre 2021.

Alors que les élèves, les professeurs et les responsables de l'administration vaquaient à leurs occupations, les bêtes ont débarqué dans ce temple du savoir.

Selon notre source, l'arrivée inopinée des boeufs a créé une véritable panique au sein du Lycée moderne de Prikro, une localité située dans le centre-est de la Côte d'Ivoire. Les cours ont connu un bouleversement.

Privé de son berger de six ans (!), le bétail peinait à retrouver son chemin. Fort heureusement, il y a plus de peur que de mal. Aucun dégât matériel n'a été signalé et aucun individu n'a subi de blessures de la part des animaux.

Il faut souligner que le Lycée moderne de Prikro n'a pas de clôture. Ce qui a donc facilité l'irruption des boeufs dans l'établissement. Devant une telle situation, Koffi Samuel, l'adjoint au premier responsable du Lycée moderne de Prikro, a souhaité que les autorités compétentes jettent un regard sur la situation que vient de vivre son école.

"En attendant qu’une clôture soit construite, les propriétaires de ces animaux doivent être interpellés au plus vite pour la sécurité des élèves et enseignants", a-t-il confié à l'Agence ivoirienne de presse.