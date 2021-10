A Paris pour des soins médicaux : Voici comment se porte Ismaël Isaac

Ismaël Isaac, célèbre chanteur de reggae ivoirien, séjourne à Paris depuis quelques temps. Kaba Diakité Issac, âgé de 55 ans, s'est envolé pour la capitale française afin de recevoir des soins médicaux. Serges Kassy donne des nouvelles de l'auteur de la chanson "Magnoumako".

Ismaël Isaac se porte mieux

L'état de santé d' Ismaël Isaac l'a contraint à prendre la direction de la France. Il y a plus d'un mois, l'artiste-chanteur ivoirien a posé ses valises au pays d'Emmanuel Macron. Serges Kassy, installé à Paris depuis la crise postélectorale de 2010-2011, a rendu une visite au "Gangaba de Treich".

"Venu à Paris pour des soins chirurgicaux, par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé et notre Ismo se porte mieux et suit depuis ses traitements dans cet arrondissement parisien. C'est un Ismo tout gai et tout frais à qui j'ai rendu visite dans ses quartiers dans cet arrondissement parisien, il vous passe son bonjour et vous rassure sur son état de santé qui s'améliore de jour en jour", a écrit le reggaeman sur sa page Facebook. Il a également promis de revenir auprès d' Ismaël Isaac la semaine prochaine.

Il faut dire que le groupe zouglou Les Garagistes, lors d'un passage à Paris en septembre, a profité de l'occasion pour prendre les nouvelles d' Ismaël Isaac. En effet, les zougloumen effectuaient une tournée européenne quand ils ont appris la présence d'Ismo dans la capitale parisienne. Popolaye et ses amis ont été très heureux de retrouver leur devancier qui a fortement apprécié leur présence à ses côtés.

Ismaël Isaac avait été victime d'un accident de la circulation le 9 octobre 2015 vingt-quatre heures seulement après son mariage. Il se rendait à Yamoussoukro, dans le centre du pays. L'un de ses proches du nom de Mory Le dioula et le chauffeur du véhicule qui transportait la star de reggae ont perdu la vie.