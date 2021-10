L'Unico et l' Onusida s'engagent dans la sensibilisation contre la COVID-19

Le Bureau pays de l’ ONUSIDA pour la Côte d'Ivoire, en collaboration avec d’autres acteurs tels que l'UNICO, a décidé de s'impliquer dans la lutte contre la COVID-19, en accompagnant le gouvernement dans la sensibilisation à travers le projet PACT.

L'Unico et l' Onusida se dressent contre la Covid-19

La première session de formation de ce projet, s'est tenue du 21 au 22 Octobre 2021 à Abidjan. L'objectif est d'impliquer les acteurs communautaires pour venir en aide aux populations les plus vulnérables, dans le contexte de la COVID-19.

"Nous voulons impliquer les acteurs communautaires pour l'accélération de la sensibilisation, du dépistage et de la vaccination contre la COVID-19 (...) Ces acteurs communautaires iront sur le terrain pour organiser des sensibilisations comme ils ont l'habitude de le faire dans d'autres activités telles que le VIH", a déclaré Dr Jean Marie MASUMBUKO, médecin et consultant à ONUSIDA.

A travers ce projet, l' ONUSIDA veut également inviter la population à accompagner le gouvernement dans la lutte contre la COVID-19. "Beaucoup de mauvaises informations, de fakes news circulent sur la COVID-19. Nous voulons donc sensibiliser les populations aux respects des mesures barrières et à la vaccination. (...) Si les acteurs communautaires sont bien formés, l'information est bien transmise. C’est donc une manière pour nous, d'appuyer la partie gouvernementale dans la lutte contre la COVID-19, qui est une réalité", a t-il ajouté.

Le réseau UNICO est un réseau de plus de 40 ONG basées en Côte d'Ivoire et qui touche essentiellement les populations vulnérables, à savoir les usagers de drogues, les homosexuels, les travailleuses du sexe... qui n'ont toujours pas la bonne information. Ses principes: l'approche équilibrée, la responsabilité partagée, la proportionnalité et le respect des droits humains.

Info : Nicaise B.