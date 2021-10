Asalfo à Debordo Leekunfa: ''Petit, pardon, dose un peu''

Le lead vocal du groupe Magic System, Asalfo, s'est aussi prononcé sur les sorties très controversées de Debordo Leekunfa.

Asalfo: ''Même si tu dérailles souvent, tu demeures l’un des plus talentueux de ta génération''

Debordo Leekunfa a été très actif sur les réseaux sociaux ces derniers jours. L'artiste coupé-décalé s'en était d’abord pris au chanteur congolais Fally Ipupa, après que ce dernier a annoncé sa venue en Côte d’Ivoire en décembre prochain pour une serie de concerts. Des concerts dont les prix des tickets, pourraient être encore plus chers que ceux de l’année dernière. Ce qui a mis Debordo dans tous ses états, affirmant qu’il chante mieux que Fally Ipupa, ainsi que tous les autres artistes congolais. Debordo Leekunfa a même promis de faire capoter le prochain concert de Dicap la Merveille à Abidjan. Il avait même traité le peuple congolais de raciste.

Quelques jours après, Debordo Leekunfa s’est ensuite moqué de Molaré relativement à la villa offerte au grand vainqueur des Primud 2019, Safarel Obiang. Sévèrement critiqué après ses sorties, il avait finalement présenté ses excuses tout en promettant de garder désormais le silence. Mais seulement quelques jours après ces excuses, Debordo Leekunfa a refait surface sur la toile. ''Je ne suis plus ivoirien. J’appartiens à l’Afrique. Être ivoirien est une malédiction parce que ça ne te fera jamais avancer en tant qu'artiste (...) Les Ivoiriens sont des suceurs'', a-t-il indiqué dans un direct sur sa page Facebook.

Cette énième sortie de Debordo Leekunfa a une fois de plus enflammé la toile, suscitant de nombreux commentaires dont celui d'Asalfo. Demandant à Opah la nation de modérer ses propos, le gaou magicien a exhorté ses fans à se préparer à écouter la prochaine production musicale de Debordo Leekunfa. ''Même si tu dérailles souvent à “tes heures perdues”, tu demeures l’un des plus talentueux de ta génération. À vos marques, le “Detounounan” de Mimi l’Africain, c’est seulement dans quelques jours. Petit pardon, dose un peu dans tes prises de position, sinon ilé yèrè be nã tounou'', a-t-il écrit sur sa page Facebook.