Martin Camus Mimb écroué, sa société broie du noir

Martin Camus Mimb, impliqué dans une affaire de sextape, est actuellement écroué à la prison de New-Bell. Pendant ce temps, son entreprise, la radio RSI, traverse des difficultés financières.

Martin Camus Mimb refuse de quitter la prison de New-Bell

Tout a commencé en juin 2021. Une jeune fille camerounaise du nom de Malicka Bayemi accuse Martin Camus Mimb et son ami Wilfried Eteki de l'avoir drogué avant d'abuser sexuellement d'elle. Les deux hommes auraient même filmé la scène et la vidéo a été divulguée. Le journaliste camerounais avait d'abord rejeté en bloc l'accusation avant de se résoudre à présenter ses excuses à la victime.

Mercredi 14 juillet 2021, Martin Camus Mimb et son compagnon ont été placés en garde à vue pour "publication obscène, fausses nouvelles, proxénétisme et diffamation". Au cours de l'émission ABK Matin du jeudi 28 octobre 2021, Emmanuel Nkom a plaidé la cause de l'auteur du livre "Debout ! L'histoire d'un vrai miraculé".

"Parlant de l'affaire Martin Camus Mimb. Mon cri, ce matin, n'est pas qu'on arrête l'affaire Malicka, mais que la société ait de l'humanité dans la punition. De l'humanité dans la justice en accordant à Martin Camus Mimb la liberté provisoire", a-t-il plaidé.

Poursuivant, Emmanuel Nkom a ajouté : "Martin Camus Mimb a une entreprise qui subit aujourd'hui les conséquences de son arrestation. Nous le connaissons, il est incapable de se soustraire à la justice. Je crois que Martin a été entrainé dans cette affaire malgré lui." Par ailleurs, on apprend que le journaliste sportif ne veut pas quitter la prison de New-Bell.

Il faut toutefois rappeler qu'un déclenchement de l'affaire Malicka, R. Bessala, ancienne directrice de F&Beverage de Merina Hôtel de Yaoundé, a enfoncé Martin Camus par son témoignage. Elle a raconté que le mis en cause a déjà harcelé des femmes qui travaillaient avec elle dans ledit hôtel. "Je suis quand même surprise depuis le déclenchement de l’affaire Mimb de ne pas entendre mes anciennes collègues femmes de plusieurs Hôtels huppés de Douala et Yaoundé où ce gars a souvent logé dans le cadre des séminaires et autres colloques sur ce qu’elles vivaient avec lui et venaient me rapporter en tant que responsable Foods and beverages", avait-elle déclaré.