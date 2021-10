Sports: La Côte d'Ivoire se hisse à un niveau mondial du Taekwondo

Le Centre sportif, culturel et des TIC ivoiro-coréen, Alassane Ouattara, une infrastructure multifonctionnelle de 1 200 places construite à hauteur de 6,5 milliards de FCFA et dédiée principalement à la promotion du taekwondo, a été inauguré le jeudi 28 octobre 2021 à Abidjan, par le Président Alassane Ouattara, en présence de l'ambassadeur de Corée en Côte d'Ivoire, Lee Sang Ryul.

Taekwondo : le Centre sportif, culturel et des TIC ivoiro-coréen Alassane Ouattara de 1200 places officiellement inauguré

''Ce moment est particulier pour l'histoire de la Côte d'Ivoire. Nous célébrons aujourd'hui l'excellence des relations initiées il y a soixante ans entre la République de Côte d'Ivoire et la République de Corée par le père de la nation, le Président Félix Houphouët-Boigny. En 1961, notre pays devenait le premier africain à nouer des relations diplomatiques avec la République coréenne. Les échanges qualitatifs que nous avons poursuivis à la suite du Président Félix Houphouët-Boigny nous donnent aujourd'hui l'occasion d'inaugurer ce bel et prestigieux édifice qui représente un symbole fort de l'amitié entre nos deux pays'', a affirmé Alassane Ouattara.

Il a annoncé qu'un ''cadre juridique et institutionnel est prévu pour encadrer le fonctionnement de ce centre d'excellence dédié au sport, à la culture et aux TIC''. Au nom du peuple de Côte d'Ivoire, le Chef de l'État a exprimé ses remerciements à la République de Corée à travers l'Agence coréenne de coopération internationale (Koica), pour ce bel ouvrage qui sera utile à ses usagers, surtout aux praticants du taekwondo. Pour l'ambassadeur Lee Sang Ryul, ce centre qui s'ouvre en marge du 60e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays (depuis le 23 juillet 1961), va renforcer l'amitié, la fraternité et le rapprochement entre les deux pays. Le président de la Fédération ivoirienne de Taekwondo, Bamba Cheikh Daniel, a, au nom des taekwondoins, traduit sa grande joie pour ce lieu unique et incontournable de taekwondo en Afrique de l'Ouest qui abritera des réunions internationales de taekwondo. Me Jean-Luc Adjémel, taekwondoin, ceinture noire 4e dan, salue la construction de ce centre.

''Nous pouvons dire désormais que le taekwondo est devenu autonome. Par le passé, nous louions des salles pour organiser nos compétitions de passage de grade. Parfois, ces salles ne répondaient pas à nos commodités. Aujourd'hui, nous avons un chez nous avec toutes les commodités qu'il faut '', s'est-il félicité. Et d'ajouter : ''Grâce à ce centre, la Côte d'Ivoire se hisse à un niveau mondial dans la pratique du taekwondo. Merci au Président Alassane Ouattara pour ce joyau qui servira également de siège à la Fédération ivoirienne de Taekwondo. Toutes les activités de taekwondo se dérouleront désormais dans ce centre''.

Naférimata Koné, étudiante et taekwondoin ceinture noire 3e dan, est contente pour ce centre dont les travaux ont débuté en février 2018 : '' Ce centre va contribuer à l'amélioration de l'image de notre discipline qui est déjà parmi les meilleures disciplines sportives de Côte d'Ivoire avec nos champions olympiques. Ce palais va également encourager d'autres jeunes à s'intéresser à la pratique du taekwondo'', Le taekwondo est la seule discipline sportive qui a offert à la Côte d'Ivoire une médaille d'or aux jeux olympiques, notamment avec Cissé Cheikh Sallah, médaillé d'or aux Jeux olympiques de Rio 2016, dans la catégorie des moins de 80 kg.

Source : CICG