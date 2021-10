Sextape - Djibril Cissé: "Je suis un pédophile, alors, c'est ça ..."

Djibril Cissé est accusé d’avoir des rapports sexuels avec des mineures de 15 ans par Mustapha Zouaoui, l’un des principaux accusés dans le procès de la "sextape" de Mathieu Valbuena. Djibril Cissé a décidé de porter plainte.

Début 2021, un soulagement avait animé Djibril Cissé. L’ancien attaquant international venait d’être écarté de toute poursuite dans l’affaire de la sextape de Mathieu Valbuena, conformément aux réquisitions du parquet de Versailles. La fin du feuilleton judiciaire pour lui. "Cette histoire est enfin derrière moi", avait-il twitté. Coup de tonnerre. Jeudi, le chroniqueur régulier sur le plateau de L'Equipe du soir, Djibril Cissé était extrêmement remonté au cours de l'émission. L'ancien attaquant de l'équipe de France, dont le nom a été cité plusieurs fois au procès se tenant cette semaine au tribunal de Versailles.

«Il a dit aujourd'hui que je fréquentais des filles de 15 ans, que je faisais venir des filles de 15 ans chez moi. Il insinue quoi ? Que je suis un pédophile, alors, c'est ça ? Donc là, il va se la prendre (une plainte, NDLR) dans la tête. Mais quand je vous dis qu'il a un problème, c'est qu'il a un problème. C'est grave ce qu'il fait, c'est extra-grave...», s'est insurgé l'ex-attaquant avant d'annoncer qu'il allait porter plainte contre Mustapha Zouaoui, pour certains de ses propos tenus mercredi.

« Monsieur Djibril Cissé a pris connaissance des propos tenus le 20 octobre 2021 par Monsieur Mustapha Zouaoui lors de son audience publique du Tribunal correctionnel de Versailles. Ce dernier a notamment prétendu que Monsieur Djibril Cissé avait eu des rapports sexuels avec des mineures âgées de 15 ans. Ces propos diffamatoires sont aujourd’hui abondamment repris par différents médias […] Par conséquent, Monsieur Djibril Cissé d’ores et déjà engagé et engagera toutes les procédures judiciaires utiles à l’effet d’obtenir réparation de ses préjudices et de faire cesser les calomnies de Monsieur Mustapha Zouaoui », peut-on lire dans une missive dévoilée sur Twitter.

Cissé a profité de son apparition sur le plateau pour régler aussi ses comptes avec Mathieu Valbuena en avouant en vouloir «sur quelques points» à l'ancien international. «Moi, on m'appelle. Je prends le temps de le prévenir, de lui dire 'fais attention'. J'attendais la même chose de lui, qu'il me dise qu'il porte plainte, ce n'était pas un problème. Par contre, qu'on vienne me chercher à cinq heures du mat' chez moi comme si j'étais le plus grand bandit, ça me dérange Il aurait pu me prévenir : 'avec mon avocat, on a porté plainte, on met les deux avocats en relation, on appelle la police'. Il ne m'a pas prévenu», a estimé Cissé.