Jamel Debbouze et Mélissa Theuriau, une romance qui résiste au temps

Mariés depuis 13 ans, Jamel Debbouze et Mélissa Theuriau continuent de filer le parfait amour. Ils sont les parents de deux enfants Léon et Lila.

Entre Jamel Debbouze et Mélissa Theuriau, la tendresse affleure de tous leurs gestes

Entre cette jolie journaliste et cet humoriste talentueux, les premières blagues se sont finalement rapidement transformées en... une relation sérieuse ! La tendresse affleure de tous leurs gestes quand ils se regardent. Jamel (46 ans) et Mélissa, une journaliste de 43 ans, s’adorent et ça se voit dès les premiers instants. Complices, solidaires, partenaires… un modèle parfait de couple mixte. C’est le 7 mai 2008 qu’ils convolent en justes noces à l'abbaye des Vaulx de Cernay, devant leur famille respective et de nombreux amis. Le mariage se prolongera à Marrakech lors d’une fête exceptionnelle.

Engagés, chacun, dans des associations (Relais Enfants- Parents pour elle, L’Heure joyeuse pour lui) et des métiers différents, ils partagent tout sans se dissoudre dans leur couple ni perdre leur personnalité. A les écouter, on imagine qu’ils ne s’ennuient pas ensemble. La discussion est vive, la blague toujours prête à jaillir et la tendresse affleure de tous leurs gestes. Et l’amour aussi.

Quand la journaliste tombe amoureuse du comédien

Épanouis et heureux, les tourtereaux forment un couple qui ne peut faire que des envieux ! Mais ce qui a tout de suite séduit la journaliste de Zone Interdite c'est... l'humour de Jamel ! C'est en janvier 2007, durant le Festival du film de comédie de l'Alpe d'Huez, qu'ils se sont rencontrés et plus jamais quittés ! Jamel Debbouze et Mélissa Theuriau se sont parlé des heures et des heures, du début de repas, vers 20H, jusqu'à la fin de la soirée, vers 1 ou 2 heures du matin, sans jamais décrocher. Une rencontre qui se solde par un coup de foudre et aujourd'hui l'animatrice de Zone Interdite et l'humoriste n'ont jamais été aussi complices et amoureux.

Des moments de tension entre Jamel Debbouze et Mélissa Theuriau

Papa de deux enfants dans une vie de famille précieuse, il quitte souvent pendant plusieurs semaines Melissa et part en tournée. Dans les colonnes de Nice-Matin, le 31 juillet 2021, il évoque les tensions qui en découlent. Une famille pas comme les autres. Alors qu'il séjournait à Cannes, à la Villa Noailles, pour le Villa Jamel Comedy Club, jusqu'au dimanche 1er août 2021, Jamel Debbouze a accepté de répondre aux questions de nos confrères de Nice-Matin le 31 juillet 2021. Une interview précieuse tant l'humoriste et père de famille se fait rare dans les journaux...

Et pour cause, le mari de Mélissa Theuriau est un homme (très) occupé ! Entre la production de long-métrage, l'enregistrement de sa voix pour des dessins animés ou la préparation de son nouveau spectacle, Jamel Debbouze est sur tous les fronts. À tel point que le papa de Léon et Lila n'est pas aussi présent à la maison qu'il le voudrait. Un sujet sensible pour Jamel Debbouze qui évoque des "tensions" au sein de sa famille. Jamel Debbouze confie à nos confrères de Nice-Matin: "Sortir de sa famille, ça coûte, ça crée des tensions, malgré tout. Tu n'es chez toi que deux jours par semaine. Tu quittes tout ça, tu pars comme un troubadour, corps et âme vers ton spectacle. Rien d'autre ne compte", a déclaré l'humoriste.

Il admet tout de même qu'il s'épanouit davantage auprès de sa femme et ses enfants que sur scène : "Quand c'est fini, la vie reprend. Et ma chance, c'est que je préfère ma vie à mon métier. Même si je l'adore, qu'il me motive, me nourrit et m'a donné tout ce que j'ai. Mais honnêtement, je préfère être dans mon salon, avec ma famille", a-t-il admis en toute transparence. Rien de plus précieux que la famille.

Jamel Debbouze n’a que 14 ans quand il perd l’usage de ses mains

Si Jamel Debbouze ne perd jamais une occasion de faire rire les gens qui l’entourent, l’humoriste a dû surmonter plusieurs drames dans sa vie. Le comédien a perdu son père en mars dernier, à la suite d’une maladie fulgurante. Ce jeudi 26 août, il est revenu sur un autre épisode sombre qui a marqué sa vie : son accident. Si le public l’a toujours vu avec la main dans la poche et que Jamel Debbouze a même su en rire et en faire une force, 31 ans après, cet accident reste un sujet difficile à aborder. Pourtant, l’acteur de 46 ans a accepté de se livrer sur ce triste jour de l’année 1990, dans les colonnes du magazine « Jeux vous aime». Ce 17 janvier 1990, Jamel Debbouze n’a que 14 ans lorsqu’il se fait happer par le train Paris-Nantes en gare de Trappes.

Dans l’interview donnée à Patrick Sébastien, le frère de Nawel Debbouze se souvient de ce moment terrible où il apprend qu’il ne retrouvera pas l’usage de son bras : « Le premier réflexe que j’ai quand le médecin me l’annonce, c’est de lui demander de me prêter un des stylos de couleurs qu’il a dans sa poche car tout de suite, je m’entraîne pour commencer à écrire de la main gauche. »

Si sa réaction est surprenante, Jamel Debbouze reste finalement fidèle à lui-même et à son caractère de battant. Il décide de ne pas se lamenter sur son sort, mais plutôt d’avancer. « Comme si cet accident était un non-sujet. Finalement, il ne fallait pas que ce soit un sujet », raconte-t-il. Il faut alors apprendre à vivre avec ce handicap.

