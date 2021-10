Guinée : Coincée dans une voiture, une fillette tuée par un train

À Conakry, la capitale de la Guinée, une fillette de six ans a perdu la vie après avoir été percutée par un train de la société Rusal. Le drame a eu lieu le dimanche 24 octobre 2021, à Koloma Soloprimo, dans la commune de Ratoma, rapporte le site guineematin.

Guinée : Un drame secoue la commune de Ratoma

C'est la tristesse dans la famille de la petite Aïssatou Diallo, à Conakry. Cette petite fille de six a été percutée par un train alors qu'elle s'était trouvée coincée dans une voiture en panne, stationnée à côté des rails. La gamine a perdu ses pieds dans le choc et a eu la tête fracturée. La petite Aïssatou a été conduite dans un centre de santé, notamment l'hôpital sino-guinéen, mais elle a malheureusement succombé à ses blessures.

"Le chauffeur est venu jusqu’aux rails et la voiture s’est éteinte, il a cherché à redémarrer ; mais, ça ne marchait plus. Il est venu seul pour pousser le véhicule, ça n’a pas évolué. Et, brusquement, il a entendu le train venir, parce que le train n’a pas sonné… Les agents de la société Rusal n’étaient aussi pas sur les lieux", ont confié des témoins à guineematin.

Dame Kadiatiou Souaré, la mère de la défunte, réclame justice auprès des autorités de la Guinée. "Je veux qu’on interroge les personnes en charge du train. Pourquoi ça (le train) ne sonnait pas ? Parce que quand un train passe, ils doivent sonner pour alerter les personnes qui sont proches des rails… Je demande à l’État de rendre justice dans cette affaire, parce qu’ils doivent sonner pour que les gens sachent vraiment que le train est proche", s'est-elle exprimée, le coeur meurtri. Par ailleurs, la famille d'Aïssatou Diallo a porté plainte auprès de la justice guinéenne contre la société Rusal afin que toute la lumière soit faite sur ce drame.