Dominique Ouattara à Ferkessédougou, Mariatou Koné à l'accueil

Dominique Ouattara continue de parcourir la Côte d'Ivoire pour ses actions de bienfaisance. La Première Dame ivoirienne se rend, ce jeudi à Ferkessédougou en vue de l'inauguration d'un centre pour enfant.

Inauguration du Centre d'accueil pour enfants de Ferké par Dominique Ouattara

Fondatrice de la Fondation Children of Africa, Dominique Ouattara s'est engagée depuis plus d'une décennie à oeuvrer pour le bien-être des enfants et des femmes en Côte d'Ivoire. À cet effet, la Première Dame de Côte d'Ivoire est engagée sur plusieurs fronts pour apporter joie et bonheur aux populations démunies.

La lutte contre la traite des enfants dans les champs de cacao, la protection maternelle et infantile illustrée par l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville, ainsi que la mise en place du Fonds d’Appui aux Femmes de Côte d’Ivoire (FAFCI) en vue de mettre à la disposition des femmes de Côte d’Ivoire, un fonds sous forme de prêt, pour créer ou étendre une activité génératrice de revenus, sont autant d'actions qui font de l'épouse du Président Alassane Ouattara, une Mère Teresa à l'ivoirienne.

Mariatou Koné vient à juste titre d'indiquer sur son compte Twitter une autre action de la Première Dame. « Accueil de Madame la Première Dame Dominique Ouattara à Korhogo, direction Ferkessedougou pour l'inauguration du Centre d'accueil pour enfants de la région », a indiqué la ministre de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation, présente lors de cette cérémonie.

Il faut par ailleurs noter que la First Lady était récemment à Kong, dans le nord ivoirien, où elle a fait don de 500 kits scolaires au élèves de cette localité. A Korhogo comme à Zouatta 1 (ouest ivoirien) et dans bien d'autres localités de la Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara a également fait parler son coeur en faveur des classes défavorisée