Transport aérien : Tunisair s'offre quatre nouveaux avions

La compagnie aérienne Tunisair va renforcer sa flotte aérienne par l'acquisition de quatre nouveaux avions de type Airbus 320 neo. La première livraison est prévue pour décembre 2021.

Tunisair renforce sa capacité

La compagnie aérienne tunisienne a annoncé la nouvelle à travers un communiqué publié par l'Agence Afrique Tunis Presse (TAP). Tunisair a décidé de renforcer sa flotte aérienne en s'offrant quatre nouveaux avions de type Airbus 320 neo. Le premier appareil devrait être livré en décembre 2021. Les autres avions sont attendus en 2022, précise la note.

Par ailleurs, l'agence tunisienne ajoute que "le processus de contractualisation sera achevé par l'acquisition d'un cinquième avion pour renforcer la flotte du transporteur national". La compagnie aérienne soutient que "l'avion Airbus neo qui est équipé des dernières technologies, se caractérise par son économie de consommation de carburant.

Il est important de faire savoir que Tunisair s'est engagé avec une entreprise de location d'avions depuis le jeudi 28 octobre 2021. Grâce à ce contrat alternatif, la compagnie aérienne pourra apporter des liquidités tout en renouvelant sa flotte, mais aussi améliore ses services.

L'Agence Afrique Tunis Presse laisse entendre que "l'utilisation journalière de la flotte a augmenté, à fin septembre 2021, pour atteindre 7,56 heurs/jour/avion contre 6,09 heurs à la même période de 2020".

Karim Gueddiche, le directeur général adjoint (DGA) commercial de Tunisair, a confié à TAP que "la compagnie aérienne poursuit la refonte de sa gestion de la flotte, en optant pour le "drylease" (location d'avions sans équipage) et pour le "sell and leaseback", le quel consiste à vendre des avions et à les reprendre en location pour une longue durée".

La compagnie aérienne Tunisair a été fondée, faut-il le mentionner, le 21 octobre 1948. En 2020, elle avait une flotte estimée à 29 avions en exploitations et desservait plus de 40 destinations.