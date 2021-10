Show-biz: Yabongo et Mike le Bosso enterrent la hache de guerre

Après plusieurs années de discorde, le promoteur de spectacle basée en France, Mike le bosso, et l’artiste Yabongo Lova, ont fumé le calumet de la paix.

Le talentueux artiste zouglou, Yabongo Lova, et son ex-producteur Mike Le Bosso, ont eu un différend, il y a quelques mois, qui s’est achevé devant les tribunaux. Invité à l’émission Peopl’Emik en juin 2021, le chanteur est revenu sur sa discorde avec son ancien producteur.

‘’Mike Le Bosso et moi avons signé un contrat de trois (3) ans avec deux (2) albums. Après qu'il a produit mon premier album "Lumière" sorti en Septembre 2012, Mike Le Bosso, mon producteur, m'abandonne en cours de route. Il ne s'est plus préoccupé du reste. Car, selon lui, cet album était nul. Qu'il a gaspillé son argent pour rien. Il me criait dessus au téléphone. Je ne me suis pas découragé. J'ai galvanisé mes danseurs et mon staff. Nous nous sommes battus tout doucement pour positionner cet album avec les maigres moyens dont je disposais’’, a déclaré Yabongo.

Irrité par les propos du chanteur, Mike Le Bosso avait tenu à donner sa version des faits dans une vidéo sur Facebook. ‘’Yabongo est un petit très ingrat ‘’, a déploré Mike Le Bosso. Après plusieurs mois de discorde, l’artiste et son ex-producteur ont finalement fait la paix. C’était le jeudi 20 octobre 2021 à l’émission Pplk qui recevait à nouveau Yabongo Lova.

L’animateur Yves-Aymard et ses chroniqueurs, dans une dynamique de réconciliation, sont rentrés en contact téléphonique avec Mike le Bosso qui a fait savoir qu’il n’a plus aucun souci avec son ex-protégé. "Palabre est fini", a soutenu le promoteur de spectacles qui a même apporté sa bénédiction à la carrière de son « fils » Yabongo.