Titrologie : "Le régime peut-il annuler le congrès du PPA-CI ?"

Une grosse interrogation figure dans la titrologie du samedi 30 octobre 2021. Le pouvoir d'Alassane Ouattara a-t-il la possibilité d'annuler le congrès constitutif du PPA-CI (Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire) de Laurent Gbagbo ?

Titrologie : L'opposition a-t-elle sous-estimé Alassane Ouattara ?

C'est Le Nouveau Réveil qui pose la grosse interrogation dans sa titrologie du samedi 30 octobre 2021. "Le régime peut-il annuler le congrès du PPA-CI de Gbagbo ?", écrit le journal proche du PDCI (Parti démocratique de Côte d'Ivoire) d'Henri Konan Bédié. En tout cas, Le Matin pose une autre question sur les rapports entre Alassane Ouattara et les opposants ivoiriens. "Et si l'opposition avait sous-estimé Ouattara !", note le confrère à sa Une.

Après l'audience de Pascal Affi N'guessan à la présidence de la République le jeudi 28 octobre 2021, Soir Info explique au titrologue comment le président du FPI (Front populaire ivoirien) "se met en danger".

Pour sa part, L'Inter nous livre la position de partisans d'Affi à propos d'une probable alliance entre le FPI et le RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix) de Ouattara. Dans les colonnes de ce même journal, on apprend qu'Henri Konan Bédié met de l'ordre dans son parti politique dont le groupe parlementaire connait une véritable guéguerre.