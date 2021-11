Fustigée à cause de Carmen Sama, Tina Glamour "déshabille" Makosso

Dame Logbo Valentine alias Tina Glamour, mère de feu Dj Arafat, a, lors de son passage à l'émission Faha Faha, craché ses vérités au pasteur Makosso Camille.

Tina Glamour: ''Je n'ai pas de leçons à recevoir de toi Makosso''

Le général Makosso Camille n'avait pas du tout été tendre avec la mère de feu Dj Arafat, Tina Glamour, qui s'était récemment, très sévèrement attaquée à Carmen Sama. La Spendja avait même attaqué les parents de la veuve de son fils, et cela n'a pas plu à Makosso qui n'est pas passé par quatre chemins pour lui cracher ses vérités.

"Peut-être que les gens ont peur de te le dire, mais moi je vais te dire aujourd’hui, maman Tina, tu as tort. Tu insultes Carmen Sama pourquoi ? Jusqu’à insulter ses parents ! Bon, Carmen peut-être, tu peux l’insulter, marcher sur elle... c’est ta fille. Mais tu associes ses parents à ça pourquoi ? Aujourd’hui, les parents de Carmen sont en droit de dire à leur fille que cette femme là, on ne veut plus te voir avec elle, parce qu’elle a déshonoré notre famille. Et Carmen peut t’interdir de voir Rafna toute ta vie. Tu vas faire quoi ? Rien ! Hambak n’est plus là !", a lancé Makosso Camille.

Plusieurs semaines sont passées, et c'est seulement lors de son passage à l'émission Faha Faha diffusée sur Ivoire Music TV, que Tina Glamour a répondu au général Makosso Camille.

"Camille Makosso, ton post m'a blessée parce que tu ne peux pas écrire que Carmen ne va plus te donner Rafna et ça va aller nulle part, parce que le Ministre Hamed Bakayoko est mort, qu'est-ce que le Ministre a à y voir. Le pauvre est en bas dans la terre, le pauvre qui a été ton ami. Toi Makosso, avant même qu'il ait le malheur, je t'appelais parce que je te prenais pour un homme de Dieu posé et jusqu'aujourd'hui, je te prends pour un homme de Dieu posé. Tu n'as pas à t'ingérer dans mes problèmes familiaux. Rafna a 48 dents dans la bouche, elle sait qui est maman Tina. Si Carmen ne m'emmène pas Rafna, Dieu va m'emmener Rafna parce que femme grandit vite. Je ne suis pas en manque de petits enfants. Toi tu n'as pas encore eu de petits enfants parce que tes enfants sont encore jeunes. Je n'ai pas de leçons à recevoir de toi Makosso. Je ne me suis jamais mêlée de tes problèmes de famille. Ne te mêle pas des miens'', a soutenu Tina Glamour.

Puis d'ajouter: '' Il y a un autre problème. Tu t'autoproclames le pasteur de la Chine. La Chine, c'est l'armée de mon fils. Il faut chercher un autre truc pour toi maintenant. Si tu n'es pas content, moi je ne suis pas Sarra Messan. Je vais djinzin sur toi".