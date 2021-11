Côte d'Ivoire : Kandia Camara recrute 300 policiers municipaux à Abobo

Kandia Camara est déterminée à faire d’Abobo une commune de référence. La nouvelle Maire de cette commune populaire vient pour ce faire de recruter 300 policiers municipaux pour l’accompagner dans sa mission régalienne.

Kandia Camara : « Faire d'Abobo, la Commune la plus propre du pays »

Ayant succédé à Hamed Bakayoko en qualité de premier magistrat de la commune d’Abobo, Kandia Camara entend mettre un point d’honneur à transformer le visage de cette commune martyre. Le challenge du nouveau Maire est de faire d’Abobo « la Commune la plus propre du pays ». Et ce, à l’instar du travail de titan abattu par son collègue Ibrahim dans la commune de Koumassi, au sud d’Abidjan.

C’est dans cet élan que la ministre des Affaires étrangères a procédé, samedi 6 novembre, à la présentation de 300 policiers municipaux fraichement recrutés en vue d’accompagner l’action municipale. Ces derniers auront pour mission d’encadrer et de sensibiliser les populations sur les questions d’hygiène. Et ce, dans l’exemplarité et la rigueur, tout en évitant d’user de violence.

Ces nouveaux policiers ont d’ailleurs été mis au pied du mur avec le démarrage, ce dimanche 7 novembre, d'une vaste opération de libération des artères principales de la commune d'Abobo. Pour cette opération de déguerpissement et autres projets à venir, Kandia Camara appelle l’ensemble de ses administrés à s’impliquer pour une totale réussite.

À noter que sous l’impulsion du Premier ministre, Ministre d’État, Ministre de la Défense et Maire, Hamed Bakayoko, la commune d’Abobo avait changé de visage. L’insécurité qui y était la chose la mieux partagée était sur son déclin. Le Président Alassane Ouattara y a par ailleurs initié de grands projets, dont le Plan d'Urgence de la Commune d'Abobo (PUCA) d'un montant de 174 milliards de FCFA, la construction prochaine du CHU d'Abobo, du grand marché, de la plus grande gare de métro d'Abidjan, d'un immense supermarché, des lycées d'excellences, etc.