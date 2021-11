Ligue des Champions: L’Ivoirien Sébastien Haller envoie l’Ajax en 8e de finale

C’est fou ce que vit Sébastien Haller avec Ajax Amsterdam en Ligue des champions cette saison. L’ivoirien et l'Ajax ont battu Dortmund en ligue des champions, mercredi 03 novembre 2021.

Au talon de Lewandowski, Sébastien Haller a bien démarré la Ligue des Champions

Sébastien Haller a poursuivi son incroyable série, en marquant à nouveau avec l'Ajax Amsterdam mercredi soir en C1, sur le terrain du Borussia Dortmund (victoire 1-3 des Lanciers). À l’issue de la rencontre, l’attaquant de 27 ans a tout de même tenu à souligner le travail de son équipe plus que sa performance individuelle. « Ils créent beaucoup d'occasions pour moi de marquer », a-t-il déclaré, rapporte Voetbal International. « Je suis heureux et satisfait de ma performance, pour aider l'équipe. Partager de tels moments avec les fans est indescriptible, c'est pour cela que l'on joue en tant que footballeur», a-t-il indiqué.

Haller vit tout de même des débuts de rêve en Ligue des Champions, compétition à laquelle il participe pour la première fois de sa carrière : « bien sûr, c'est spécial, c'est la première fois que je participe à cette compétition, mais c'est encore plus spécial de s'être qualifié si tôt. Maintenant, nous devons juste garder la même mentalité. Il y a deux autres matchs de Ligue des champions à venir, nous devons les gagner aussi. C'est la mentalité. Nous continuons à marquer et à gagner autant que possible. »

Déjà buteur à l'aller contre le BvB, mais aussi lors de la large victoire face au Besiktas Istanbul sur la pelouse de la Johan Cruyff Arena, l'attaquant international ivoirien, formé à l'AJ Auxerre, en est désormais à sept réalisations en quatre rencontres de Ligue des Champions disputées avec l'Ajax Amsterdam cette saison !

Robert Lewandowski mène la danse des buteurs en Champions League

Sébastien Haller, également auteur de sept buts et de trois passes décisives en Eredivisie (D1 Pays-Bas), n'en finit plus d'impressionner et d'affoler les compteurs. Auteur d'un coup du chapeau lors de la quatrième journée face au Benfica (victoire du Bayern 5-2), l'attaquant munichois Robert Lewandowski occupe la première place du classement des buteurs avec huit réalisations, une devant Sébastien Haller, auteur d'un nouveau but avec l'Ajax à Dortmund. Auteur d'un doublé face à Donetsk, Karim Benzema remonte au classement.

Meilleurs buteurs de l'UEFA Champions League 2021/22

8 Robert Lewandowski (Bayern)

7 Sébastien Haller (Ajax)

5 Mohamed Salah (Liverpool)

5 Cristiano Ronaldo (Manchester United)

5 Christopher Nkunku (Leipzig)

4 Leroy Sané (Bayern)

4Riyad Mahrez (Manchester City)

4 Karim Benzema (Real Madrid)

3Paulo Dybala(Juventus)

3 Hans Vanaken (Club Brugge)

3 Antoine Griezmann (Atlético)

3 Karim Adeyemi (Salzburg)

3 Paulinho (Sporting CP)

3 Lionel Messi (Paris)

3 Darwin Nunez (Benfica)