Festival de Taabo : Les initiateurs annoncent des innovations

Le Festival de Taabo se tiendra du 18 au 20 novembre 2021. Le thème retenu pour cette 6e édition de cet événement culturel est "la cohésion sociale par les arts et la culture. Pour cette année, le principal initiateur, le docteur Marcel Vahou, annonce des innovations majeures.

Festival de Taabo sous le signe de la cohésion sociale

Placé sous le parrainage de la ministre de la Culture et de l'Industrie des arts et du spectacle, Harlette Badou N'guessan Kouamé, le Festival de Taabo est prévu du 18 au 20 novembre 2021 autour du thème "la cohésion sociale par les arts et la culture". La 6e édition dudit festival, faut-il le préciser, bénéficie de l'appui institutionnel de l'UNESCO et du ministère de la Réconciliation et de la Cohésion sociale.

Docteur Marcel Vahou a confié dans un communiqué que l'édition 2021 du Festival de Taabo connaitra des innovations de taille. En effet, il a annoncé la tenue d'un colloque international portant sur "langues africaines : description, application et innovation". Le promoteur a tenu à faire savoir que l'événement connaitra un gala sportif en collaboration avec la direction départementale du ministère de la Promotion des sports et du Développement de l'économie sportive de Taabo, mais également une visite touristique guidée des pierres préhistoriques du village d'Ahoyakro.

Notons que le Festival de Taabo a pour objectif de valoriser les arts et la culture de Taabo dans un cadre d'échanges et d'expression, d'offrir un cadre d'animation, de promotion de la ville et du département de Taabo. Il vise également à offrir une plateforme d'opportunités de développement socioculturel et économique.

Les participants attendus au festival, cette année, sont issus des quatre départements de la région Agnéby-Tiassa (Agboville, Sikensi, Taabo et Tiassalé). Des artistes, invités spéciaux du festival, viendront d’Abidjan et d’ailleurs pour soutenir cet événement culturel de portée nationale et internationale.