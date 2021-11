La pandémie de Covid-19 fait plus de 5 millions de morts dans le monde

La pandémie de Covid-19 franchi le cap des 5 millions de morts dans le monde, selon un comptage réalisé par l’AFP lundi. L'OMS Europe s'inquiète.

Pandémie de Covid-19 : L'OMS alerte sur le rythme de transmission "très préoccupant" en Europe

Au moins cinq millions de personnes sont mortes dans le monde depuis que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre 2019 en Chine, selon un comptage réalisé par l’AFP lundi à partir de bilans officiels. Ce bilan qui prend en compte les décès comptabilisés par les autorités de santé nationales, ne représente qu'une part des décès réellement liés au coronavirus. L'OMS estime qu'en considérant la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui officiellement recensé.

L’OMS s'est inquiètée jeudi du rythme "très préoccupant" de transmission du Covid-19 en Europe actuellement. Les hospitalisations liées au coronavirus "ont plus que doublé en une semaine" et l'Allemagne, particulièrement touchée, a enregistré un record d'infections quotidiennes. L'OMS s'inquiète du risque d'un demi-million de morts supplémentaires sur le continent d'ici février.

"Le rythme actuel de transmission dans les 53 pays de la région européenne est très préoccupant (...) Si nous restons sur cette trajectoire, nous pourrions voir un autre demi-million de décès dus au Covid-19 dans la région d'ici février", a affirmé Hans Kluge, lors d'une conférence de presse en ligne.

Selon les données de l'OMS Europe rapportées par France 24, les hospitalisations liées au Covid-19 "ont plus que doublé en une semaine". Le nombre de nouveaux cas par jour est en hausse depuis près de six semaines consécutives en Europe et le nombre de nouveaux morts par jour est en hausse depuis un peu plus de sept semaines consécutives, avec environ 250 000 cas et 3 600 décès quotidiens, selon les données officielles par pays compilées par l'AFP.

Pandémie de Covid-19 - Record d'infections en Allemagne et en Russie

Cette quatrième vague "massive" frappe tout particulièrement l'Allemagne qui a battu jeudi son record d'infections quotidiennes datant de décembre 2020, avec 33 949 nouvelles contaminations en 24 heures, selon l'institut de veille sanitaire Robert Koch. Au total, plus de 4,6 millions de personnes ont été infectées depuis le début de l'épidémie par le nouveau coronavirus en Allemagne.

La Russie a enregistré un nouveau record de contaminations et décès liés au Covid-19 (8 162 décès ces sept derniers jours), signe de la violence de la vague épidémique qui frappe ce pays, contraignant la capitale Moscou à fermer ses services non essentiels. L'Ukraine (3 819 décès) et la Roumanie (3 100 décès) ne sont pas épargnées. Du côté de l'Afrique, l'OMS a prévenu la semaine dernière que sauf accélération significative, seulement cinq pays africains (Seychelles, île Maurice, Maroc, Tunisie, Cap-Vert) atteindront l'objectif fixé au niveau mondial de 40% des populations vaccinées à la fin de l'année. L'Afrique du Sud a profité, lundi, d'élections locales pour inoculer des doses dans des cliniques éphémères installées près des bureaux de vote.