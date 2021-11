Réconciliation nationale: Le FSA interpelle Bédié, Ouattara et Gbagbo

Le président Fondateur du Forum de la Société Civile Africaine (FSA), Gnamaka Dogbo Eric, a annoncé ce jeudi 2 novembre lors d'un point de presse, le lancement d'une vaste tournée d'échange avec les milliers d'adhérents du FSA qu'il préside.

Gnamaka Dogbo Eric (président du FSA): "Nous invitons Alassane Ouattara, Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo à s'asseoir et discuter pour aplanir leurs différends"

A en croire le Conseiller Municipal de la commune de Marcory, cette tournée débutera le dimanche 7 novembre dans la commune de Cocody pour s'achever le 4 décembre 2021 à Grand-Bassam. Au total, ce sont toutes les communes de la ville d’Abidjan qui seront visitées ainsi que les villes de Bingerville, d'Anyama et de Grand-Bassam.

"Il est important pour nous d'aller à la rencontre de nos frères et sœurs ainsi que de nos différents coordonnateurs qui abattent un travail remarquable à travers le district d'Abidjan et les villes environnantes. Nous voulons échanger avec nos parents et surtout parler de développement et de réconciliation vraie sans laquelle il ne peut y avoir de paix sociale durable. Nous voulons aussi leur partager notre vision de la Côte d'Ivoire de demain car, pour nous, tant que nous ne posons pas les vrais problèmes, il y aura toujours des crises", a prévenu Gnamaka Dogbo Eric.

Pour le Président-Fondateur du FSA, les ivoiriens doivent faire preuve de maturité politique pour tourner la page des crises. "Les crises successives que nous avons connues ne découlent pas d'une affaire de limitation d'âge comme certains l’affirment mais plutôt du nom respect des textes que nous nous sommes librement donnés et des différentes frustrations accumulées depuis des années. Nous invitons Alassane Ouattara, Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo à s'asseoir et discuter pour aplanir leurs différends", a conseillé M. Gnamaka Dogbo Eric.

Rappelons que, face aux différents coordonnateurs du district d'Abidjan le 10 octobre dernier, Gnamaka Dogbo Eric a annoncé la tenue d'une convention nationale et la remise du tableau au meilleur Premier ministre de Côte d'Ivoire de 1990 à 2020. Une convention qui veut être une véritable démonstration de force du FSA qui entend faire le plein du Palais de la Culture de Treichville dans les jours à venir.