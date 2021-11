PDCI : Bédié renforce son commando avec 3 nouveaux Vice-Présidents

Henri Konan Bédié est résolument tourné vers la reconquête du pouvoir d'État en 2025. Le président du PDCI-RDA vient pour ce faire de renforcer son équipe avec trois nouveaux Vice-Présidents.

Henri Konan Bédié nomme Thierry Tanoh et deux autres cadres à la Vice-présidence du PDCI

À quatre ans de la prochaine élection présidentielle de 2025, Henri Konan Bédié entend mettre les bouchées doubles pour un retour au pouvoir de son parti, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI). Mais avant cette échéance électorale, une lutte de générations a cours au sein du vieux parti.

Jean-Louis Billon, Secrétaire exécutif chargé de la Communication, l'information et la propagande du parti septuagénaire, a d'ores et déjà annoncé sa candidature pour l'élection présidentielle de 2025. Annonce qui suscite quelques remous au PDCI-RDA.

Mais en attendant de mettre de l'ordre dans la maison verte et trouver le bon cheval qui sera à mettre de porter les espoirs des pédécéistes, Henri Konan Bédié a procédé, le 4 novembre 2021, à la nomination de trois nouveaux Vice-Présidents. Il s'agit de N'Dri Kouadio Pierre Narcisse, Thierry Tanoh et Mandodja M'Bia Roger.

Ces trois personnalités viennent ainsi renforcer la Vice-présidence du PDCI, qui s'était par ailleurs vu amputer de cadres et non des moindres, qui ont rejoint le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), le parti d'Alassane Ouattara.