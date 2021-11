AGC/Union du Grand Nord: Les cotisations imposées aux Cadres et Elus

En dépit de la polémique que l'initiative suscite, l'Union du Grand Nord poursuit son chemin. Pour l'Assemblée générale constitutive de l'UGN, une cotisation a été imposée aux cadres et élus suivant leur rang.

L' Union du Grand Nord prépare activement son Assemblée générale constitutive

L'Union du Grand Nord prépare activement son Assemblée générale constitutive prévue pour les vendredi 12 et samedi 13 novembre 2021 à Korhogo. Nombreuses sont les personnalités originaires du septentrion comme d'autres régions de la Côte d'Ivoire, qui ont marqué leur réticence vis-à-vis d'un tel projet.

N'empêche que le ministre Gilbert Kafana Koné, Président du Comité de pilotage et initiateur de cette plateforme, est déterminé à transformer l'essai inspiré, selon lui, de feu le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly.

« L’UGN organise les 12 et 13 novembre prochains à Korhogo, son assemblée générale constitutive. Les réflexions et les travaux pour cette assemblée générale ont débuté depuis plusieurs mois... Aujourd’hui, nous sommes prêts. Une dizaine de commissions ont été mises sur pied et elles ont réfléchi à l’organisation pratique de l’AG, placée sous le thème de l’intégration et du développement. Les cadres et élus du Grand- Nord, dans leur majorité, se retrouveront à Korhogo pour la mise en place de l’UGN », a déclaré le Maire de Yopougon.

Aussi, pour l’organisation de l’AGC de l’Union fraternelle des cadres et Élus pour le développement du Grand Nord (UGN), la Commission Finance Centrale a-t-elle publié la grille des cotisations dont devront s’acquitter les personnalités concernées. « La date limite pour la levée des fonds est fixée au lundi 8 novembre 2021 à 18 heures », précise Maître Fofana Brahima, Secrétaire du Comité de pilotage.

À noter que le Grand Nord de la Côte d'Ivoire est composé de onze régions. Il s'agit notamment du Bafing, de la Bagoué, du Béré, du Bounkani, du Folon, du Gontougo, du Hambol, du Kabadougou, du Poro, du Tchologo et du Worodougou.

Union du Grand Nord, la grille des cotisations (50 000 FCFA à 3 000 000 FCFA)