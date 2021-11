Partenariat : CREATIC EVENTS & Afrique sur 7 s’unissent

Le besoin de développer les relations de médias entre le Maroc et la Côte d’Ivoire a rapproché l’agence CREATIC EVENTS & et AFRIQUE SUR7.

CREATIC EVENTS, leader en Communication média et événementiel au Maroc, et AFRIQUE SUR 7 ont signé une convention de partenariat.

Grâce à ce partenariat, les deux entreprises mettront leur expertise en matière de couverture médiatique et de relations presse à la disposition l’un de l’autre, ainsi que leurs grands réseaux dans les secteurs des médias traditionnels et en ligne.

Cette collaboration permettra à CREATIC EVENTS de :

. Garantir une communication et couverture médiatique internationale, efficace et innovante sur l’ensemble de ses événements au Maroc et en Afrique en général

. élargir son réseau de journalistes et professionnels de médias prêts à participer et à couvrir les activités et prestations de CREATIC EVENTS

. promouvoir les activités et les événements de l’agence et de ses clients à l’échelle internationale.

.s'ouvrir et renforcer son réseau et ses collaborations dans le monde des médias en ligne

Par ce partenariat, AFRIQUE SUR 7 :

Média spécialisé dans l’information économique, politique, culturelle et sportive d’Afrique francophone, vise à assoir sa notoriété. Fondé le 14 octobre 2015 en France, avant de déménager à Abidjan (Côte d'Ivoire), AFRIQUE SUR 7 se veut un média défenseur des valeurs, cultures et libertés africaines.

.avec le soutien de CREATIC EVENTS, AFRIQUE SUR 7 porte l’ambition de renforcer davantage son réseau d’annonceurs au Maroc et partout ailleurs sur le continent.

La puissance du réseau de CREATIC EVENTS sera un atout pour l’atteinte de nos objectifs. AFRIQUE SUR 7 ne ménagera aucun effort pour faire rayonner CREATIC EVENTS dans son réseau.

Message de Gary SOGNON

En tant que gérant de Build Groupe, je suis très honoré de la mise en place de ce partenariat stratégique avec CREATIC EVENTS. Cette entreprise de communication a attiré notre attention par la qualité de ses prestations au Maroc et l’importance de son réseau dans plusieurs pays africains. Nous visons, à travers ce partenariat, le renforcement de nos liens avec les hommes et femmes d’affaires marocains opérant en Afrique de l'Ouest.

Les dirigeants de la Côte d’Ivoire entretiennent déjà des liens très étroits avec leurs homologues du Maroc. Les visites de Sa Majesté Mohammed VI, Roi du Maroc, en Côte d’Ivoire, ont encouragé l'implantation de plusieurs entreprises marocaines en Côte d'Ivoire où elles participent grandement au développement de l’économie.

Dans le cadre de ce partenariat avec CREATIC EVENTS, AFRIQUE SUR 7 se positionne comme un partenaire fiable, capable de véhiculer avec efficacité, le message des entreprises marocaines en Côte d'Ivoire et dans la région ouest-africaine.

Je suis donc très heureux de la réussite de nos échanges préalables à la mise en place de ce puissant partenariat qui me rend optimiste pour l’avenir de nos entreprises respectives.

Sincères remerciements et plein succès à nous.

Gary SOGNON

Fondateur de l’agence de presse Build Groupe,

éditeur du média www.afrique-sur7.ci.