Plusieurs couples candidats au mariage à l'école de la loi sur le mariage

Lancement, lundi 8 novembre à la salle de Mariage de la Mairie du Plateau, des activités du programme de promotion et de consolidation des valeurs familiales, édition 2021.

Mariage: Des futurs mariés formés sur leurs droits et devoirs

A l'initiative de la direction de la promotion de la famille, en collaboration avec les autorités municipales du Plateau, plusieurs dizaines de candidats au mariage, ont pris part à une session de formation sur les nouvelles dispositions de la loi sur le mariage. "Nous sommes ici au nom de la ministre de la femme de la famille et de l'enfant, Nassénéba Touré, pour procéder au lancement de la formation des ménages à la gestion des ressources familiales, la sensibilisation des familles aux valeurs morales et familiales, la formation des couples candidats au mariage sur la loi relative au mariage", a laissé entendre le conseiller technique, Goré Sylvanus.

Pour lui, madame la ministre attache du prix à tout ce qui touche à la famille qui reste le creuset du bien-être de la Côte d'Ivoire. La directrice de la promotion de la famille, Dr Honorée Kouamé Ghislaine, a présenté les missions de sa direction. Notamment, appuyer les initiatives à l'amélioration et à la gestion des revenus familiaux, renforcer les capacités des parents, écouter les familles dans leurs difficultés quotidiennes et appuyer les familles à opter pour le chemin du bonheur conjugal.

"Le secret le mieux partagé est que le développement d'une nation commence dans la famille. C'est en prenant conscience de sa place et de son importance dans la société, que chaque famille donnera le meilleur d'elle-même afin de produire des hommes et des femmes de qualité pour le développement de notre pays, la Côte d'Ivoire", fait-elle savoir. Représentant le maire de la commune du Plateau, monsieur Doumbia Boubakary a salué la tenue d'une telle activité qu'il a qualifiée d'intérêt humain et social.

Après les allocutions, la formation proprement dite pouvait commencer. Mme Ahimin Sylvie Metchro, sous-directrice chargée de la protection de la famille, a instruit les dizaines de couples candidats au mariage sur leurs droits et devoirs. Satisfaits de la session, les auditeurs ont remercié le ministère de la femme de la famille et de l'enfant et la mairie du Plateau, pour cette opportunité de savoir et de savoir-être. Les équipes de la direction de la promotion entendent mettre le cap sur d'autres régions de notre pays pour sensibiliser des familles aux valeurs morales et à la gestion des ressources familiales. Et ce, jusqu'au 25 novembre.