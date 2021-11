Pour ses 5 ans, Esprit magazine organise le Forum Être et vivre

Cela fait cinq ans que le magazine Esprit a sorti son premier numéro. A l’occasion de cette célébration, Augustin Akou, le patron du premier mindstyle ivoirien, annonce deux événements majeurs.

5 ans d’ Esprit Magazine : Ce que prévoit Augustin Akou

Il y a cinq ans, au moment où la presse ivoirienne broie du noir, une équipe de passionnée de la communication, menée par Augustin Akou, lance le magazine Esprit. Le concept de ce média est clair : se positionner sur le développement personnel et mettre en avant les personnalités qui ont un parcours inspirant pour susciter des vocations. En 5 ans d’existence, le média a tenu le pari de s’imposer.

Pour marquer ce quinquennat, le magazine Esprit organise le vendredi 12 novembre 2021 un événement à la salle des fêtes du Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire, dès 9 heures 30. La cérémonie enregistrera la présence de personnalités qui ont fait la Une du bimestriel sacré 2e prix de la meilleure digitalisation d’un magazine à la première édition du Salon et Awards de la presse numérique.

Par ailleurs, on apprend auprès des responsables d’Esprit que la célébration des cinq ans du magazine s’articulera aussi autour de la seconde édition du Forum Être & Vivre. A cette occasion, les invités auront droit à des panels sur l’entrepreneuriat, la santé, mais également la vie de couple.

Esprit magazine est un modèle de réussite dans la presse ivoirienne et fait la fierté de la Côte d’Ivoire. En effet, Augustin Akou et ses collaborateurs ont été distingués en 2018 à l’Arc d’Europe pour la qualité et la technologie dans la catégorie Or. Le magazine a également reçu le prix spécial de reconnaissance Bid Groupe One.