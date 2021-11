Soutenance de diplômes à l' École d'architecture d'Abidjan

À l'occasion de la soutenance des diplômes, l' École d'architecture d'Abidjan (EAA) a lancé la réflexion sur la profession d'architecte dans la sous-région. C'était le mercredi 10 novembre 2021 au cours d'une cérémonie au sein de l'établissement.

Les étudiants de l' École d'architecture d'Abidjan en soutenance

Mercredi 10 novembre 2021, l' École d'architecture d'Abidjan a initié la soutenance de diplômes de ses étudiants. Mais bien avant, le mardi, on a assisté une série d'activités. En marge de ce passage devant le jury des pensionnaires de l'établissement, une table ronde a été initiée. Le thème retenu était "la profession d'architecte dans la sous-région ouest-africaine et défis pour les générations futures".

Amon Bagaman Joseph, le président de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire, Carvalho Jean Augustin, le patron de l'Ordre des architectes du Sénégal, Ouédraogo Francis Fabien, président de l'Ordre des architectes du Burkina Faso et Soglo Narcisse Justin, immediat past president du CNOAU du Bénin, ont entretenu les participants sur la thématique.

Au titre de la soutenance de diplômes, trois étudiants ont soumis leurs travaux au jury. Amani N'gouemou Danielle Christie a porté son regard sur le "Projet d'un habitat amélioré pour les populations à faible revenu". Pour sa part, l"étudiant Brou Hablime Georges Dackson a décidé de traiter le thème "Architecture et durabilité urbaine". Yai Taussiéka Wilfried Daniel, quant à lui, a livré les résultats de son travail qui a porté sur "Une approche architecturale à la valorisation des déchets verts".

À l' École d'architecture d'Abidjan (EAA), l'enseignement est assuré par un réseau de plusieurs équipes d'enseignants de haut niveau et d'écoles d'architecture de rang mondial. L'entrée dans ladite école est soumise à un test d'admission (écrit et entretien) avec le niveau bac ou un diplôme équivalent. L'EAA forme, entre autres, à la licence d'architecture, au master d'architecture, au doctorat en architecture. La formation concerne le système LMD, la recherche appliquée, les certificats de spécialisation, la formation professionnelle et l'infographie architecturale appliquée à l'architecture durable.