Mauro Icardi: Le film de son rendez-vous avec sa maîtresse à l'hôtel

Rebondissement dans l’affaire Mauro Icardi. Wanda Nara, alors épouse et agent du joueur du Paris Saint-Germain (PSG), annonçait récemment leur réconciliation.

Wanda Nara a de nouveau rompu avec Mauro Icardi

Une semaine seulement après leur réconciliation, Wanda Nara a en effet de nouveau quitté Mauro Icardi. Brièvement revenue à Paris, la mannequin argentine est repartie à Milan avec ses enfants, actant la fin de son couple avec l’attaquant du PSG.

A en croire la presse argentine, celle qui est également l’agente de l’ancien Interiste aurait découvert que ce dernier lui avait menti sur sa relation présumée avec China Suarez, à l’origine de leur première séparation.

Car contrairement à ce qu’il lui avait assuré, l’avant-centre parisien n’aurait pas fait que flirter via messagerie. Le natif de Rosario aurait également profité d’un déplacement de son épouse à Milan pour rencontrer la jeune l’actrice dans un hôtel parisien, prenant la peine de lui payer les billets d’avion pour Paris.

Une proche de Wanda Nara a tout déballé lors d’un talk-show, mettant clairement Mauro Icardi dans l’embarras. Car Yanina Lattore, désormais considérée comme la « porte-parole » officieuse de Wanda Nara, a expliqué que le buteur argentin avait bien pris du bon temps avec l’actrice et mannequin China Suarez dans un hôtel de la capitale française tandis que son épouse était partie à Milan dans le cadre d’un événement lié à la fashion week.

La confidente de Wanda Nara explique que Mauro Icardi avait réservé pour sa maîtresse les 25 et 26 septembre dernier, une chambre au Royal Monceau, le palace parisien où séjourne notamment Lionel Messi, en donnant le nom d’un célèbre joueur argentin de polo afin de ne pas se faire repérer et surtout de ne pas mêler un coéquipier à ce genre d’histoire extra-conjugale.

Arrivé sur place dans la voiture de son beau-frère, l’attaquant du PSG a demandé à ce dernier de rester devant l’hôtel en attendant le retour de Mauro Icardi une fois ce moment passé avec China Suarez.

Et puisque tout a été déballé lors de cette émission de télé, cette proche de Wanda Nara a expliqué qu’il ne s'était rien passé entre le numéro 9 et sa maîtresse, ce dernier étant « fiévreux » et malade. Cependant, l’histoire ne s'arrête pas là.

China Suarez envoyait les mêmes vidéos à des joueurs argentins en Europe

Car ce qui gêne le plus Mauro Icardi et Wanda Nara, ce n’est pas ce coup de canif donné par le footballeur à son contrat de mariage, mais c’est de savoir qui avait balancé tout cela aux médias, sachant qu’ils n’étaient que quatre à savoir les détails de cette histoire : Icardi, Wanda Nara, le beau-frère du couple, et la maîtresse du joueur.

Et cette rencontre dans la capitale ne serait pas la seule preuve compromettante pour Mauro Icardi. Selon la présentatrice de télévision Yanina Latorre, Wanda Nara aurait en effet également découvert des vidéos pour le moins explicites envoyées par China Suarez.

Mais cette dernière n’aurait pas seulement adressé ces vidéos à l’attaquant parisien. Elle les aurait également envoyées à quatre autres internationaux argentins, dont trois qui évolueraient en Europe. A l’instar de l’attaquant parisien, l’un d’eux aurait d’ailleurs lui aussi, vu son couple voler en éclats.