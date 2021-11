Congrès du FPI : Geneviève Goëtzinger à Abidjan pour soutenir Affi

Le 6e congrès du FPI est prévu pour le samedi 13 novembre 2021 à Abidjan. Geneviève Goëtzinger, proche de Pascal Affi N'guessan, refuse de laisser conter l'événement. Aussi, l'ancienne directrice de RFI (Radio France Internationale) a décidé de fouler le sol ivoirien afin de prendre part à la cérémonie.

Congrès du FPI : Geneviève Goëtzinger aux côtés d'Affi N'guessan

La page Laurent Gbagbo est définitivement tournée au FPI. En effet, l'ancien président ivoirien, en conflit ouvert avec Pascal Affi N'guessan pour le contrôle du Front populaire ivoirien a choisi d'abandonner "l'enveloppe" à son ex-Premier ministre.

"Katina m'appelle d’Accra pour me dire qu'Affi veut effectivement venir te voir pour te remettre le parti. J’ai demandé qu’il vienne me voir directement. Premier tête-à-tête à 3 de 1 h et plus. Habiba Touré était là. Affi a parlé et a sorti un document où il posait des revendications le concernant : il donne le parti et il devient premier vice-président assurant l’intérim totalement. Je l’écoutais. On dirait que ce n’est pas du FPI qu’il s’agissait. Ma décision était : on ne peut rien faire avec Affi", avait expliqué Gbagbo au cours d'un comité central le lundi 9 août 2021. Le "Woody" de Mama continue désormais sa lutte avec un nouvel instrument politique : PPA-CI (Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire).

Pascal Affi N'guessan ne semble point du tout gêner par le départ de son ancien patron. Bien au contraire, le député de Bongouanou se prépare à organiser le 6e congrès du FPI. Ce congrès extraordinaire du parti à la rose, prévu pour le samedi 13 novembre 2021, est placé sous le thème "Le Front populaire ivoirien mobilisé pour la renaissance d'une Côte d'Ivoire unie, démocratique et prospère".

Dans le cadre du congrès du FPI, Affi N'guessan peut compter sur le soutien de Geneviève Goëtzinger. L'ex-journaliste française a annoncé son arrivée à Abidjan pour l'événement. "Quelle joie de retrouver dans quelques heures Abidjan#CI225 pour ce grand événement que sera samedi le 6e congrès extraordinaire du #FPI", a tweeté la présidente d'ImaGGe.