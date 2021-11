Deux ans après le décès de Dj Arafat, Asalfo raconte ce qui s'est passé

Le lead vocal du groupe Magic System, Traoré Salif dit Asalfo, a fait des révélations assez surprenantes sur ses rapports avec feu Dj Arafat.

Asalfo: '' Il n'y avait rien entre Arafat et moi''

De son vivant, Dj Arafat semblait à couteaux tirés avec plusieurs artistes dont le lead vocal du groupe Magic System, Asalfo. Selon le boss de la Yorogang, le Gaou magicien avait pris l'habitude de l'écarter de certains importants événements. Ce qu'il n'appréciait évidemment pas et il n'hésitait pas à le dénoncer sur les réseaux sociaux. On se souvient encore de la vidéo d'Asalfo postée sur la toile, dans laquelle il disait à Arafat qu'il était lui-même la cause de ses propres problèmes.

Un peu plus de deux ans après le décès de Dj Arafat, Asalfo a fait des révélations sur ses rapports avec le Beerus Sama. "En fait, il n'y avait rien entre Arafat et moi. C'était beaucoup de spéculations. Lui et moi on s'étonne le temps de se voir un jour et dire aux Ivoiriens que c'était de la comédie, malheureusement il est parti avant. Au moment où il décidait, moi j'étais en France mais il était déjà très bien en contact avec Manadja pour pouvoir passer voir le grand frère que je suis. Pour moi, c'est quelqu'un qui m'a toujours respecté en tout lieu et en toute circonstance mais sur les réseaux sociaux, c'était quelqu'un d'autre. Or moi, je ne savais pas rentrer dans ce jeu. C'est-à-dire répondre aux gens sur les réseaux sociaux. Donc, on laissait croire que c'était la victime, pourquoi l'autre il ne dit rien'', a confié Asalfo à First Mag le vrai.

Puis d'ajouter: ''Mais je ne dis jamais rien pour ceux qui me connaissent. Le jour ça doit s'arranger, ça va s'arranger. J'ai eu quand même à faire une vidéo où je me suis adressé à lui en tant que grand frère. Je suis heureux de l'avoir fait avant sa mort parce qu'au moins, il m'aurait entendu. Que son âme repose en paix"!