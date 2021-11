Primud: Makosso ratisse large pour Molaré, ce qui s'est passé

Avons-nous assisté à la dernière édition du Prix international des musiques urbaines et du Coupé décalé (Primud) dimanche dernier ? La réponse du ministre Mamadou Touré.

Primud : Le ministre Mamadou Touré fait une promesse

Le commissaire général du Prix international des musiques urbaines et du Coupé décalé (Primud), Soumahoro Mauriféré alias Molaré, lors de son dernier passage sur le plateau de l’émission Pplk sur La3, a fait savoir que l’édition 2021 des Primud, pourrait être la dernière à Abidjan car, selon lui, cet événement ne bénéficierait d’aucun soutien de l’Etat de Côte d’Ivoire.

‘’C’est très probable que ça soit la dernière édition des Primud parce qu’il faut qu’à un moment, les efforts soient reconnus(...) On n’a pas de subventions, on n’est pas aidé. Je suis désolé, on ne peut pas continuer comme ça. On a un ministère de la Culture, on a un ministère du Tourisme, on a la Primature qui est là (...) ça fait 6 ans que je fais une activité pour ce pays, je n’ai aucune subvention, je ne reçois que des injures. Donc je vais protéger ma famille et mes collaborateurs‘’, a prévenu Molaré.

Lors de la soirée Primud qui s'est tenue dans la nuit du dimanche au lundi, si plusieurs personnalités culturelles ont exhorté Molaré à ne pas abandonner les Primud, le pasteur Makosso Camille a été très franc. Il n'est pas passé par quatre chemins pour dire ce qu'il attend du président Alassane Ouattara, mais également du ministre de la Jeunesse, Mamadou Touré, et du maire de Cocody, Jean Marc Yacė, tous présents à la cérémonie.

‘’Il faut que le président de la République, SEM Alassane Ouattara, donne 200 millions de Fcfa à Molare chaque année pour organiser le Primud (…) Le ministre lui seul peut donner 30 millions et le maire Yacé, 10 millions‘’, a soutenu le roi de la marmaille. Un message qui n’est pas tombé dans les oreilles de sourd puisque le maire de la Commune de Cocody a promis d’accompagner le Primud. ‘’Le Conseil municipal de Cocody va t’accompagner à hauteur de 15 millions (…) Même si ce n’est pas la Mairie, je peux faire‘’, a fait savoir le maire Jean Marc Yacé, père de la miss Côte d’Ivoire 2021, Olivia Yacé, et actuel président de la Fédération ivoirienne de taekwondo. Quant au ministre Mamadou Touré, il a promis de porter le message auprès du président de la République. Cependant, il a garanti que le Primud ne s’arrêtera pas.