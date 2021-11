Offensive diplomatique de Naya Jarvis Zamblé,benjamine du Parlement

Naya Jarvis Zamblé était à l'Assemblée nationale française, lundi 15 novembre 2021. La Députée de Gohitafla y a rencontré son homologue français Patrice Anato.

La députée Naya Jarvis Zamblé rapproche les Parlements ivoirien et français

6 mars 2021, Naya Jarvis Zamblé fait son entrée à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire en qualité de Députée de Gohitafla (centre-ouest). À 26 ans, la Parlementaire est la plus jeune députée de Côte d'Ivoire. Ce statut de benjamine du parlement ivoirien ne l'empêche pour autant pas de prendre des initiatives d'envergure. C'est le moins que l'on puisse dire après une visite de la Députée RHDP au Parlement français.

Sur son compte Twitter, Naya Jarvis Zamblé indique en effet s'être rendue au siège de l'Assemblée nationale française, le lundi 15 novembre 2021, pour une véritable diplomatie parlementaire. « Je me suis entretenue ce jour, au siège de l'AN de la République française avec M. @Patrice_Anato, député français, membre de la commission des Finances, Co Président de la GE diplomatie économique avec l'Afrique, Vice-président du groupe d'amitié France - Côte d'Ivoire », a tweeté la Députée.

La jeune députée situe son déplacement sur le bord de la Seine dans le cadre d'un renforcement des relations d'amitié entre la Côte d’Ivoire et la France, d'un partage d'expériences entre les deux parlements français et ivoirien, et surtout pour le développement économique du continent africain et la participation de la jeunesse dans les sphères de décision des politiques publiques.

Initiative d'autant plus louable que l'Honorable Naya Jarvis Zamblé salue cette rencontre enrichissante annonciatrice d'une longue série, dont les objectifs sont le renforcement de la coopération et le partage d'expériences pour une meilleure approche dans l'exercice de notre fonction de député.

Naya Jarvis, faut-il le rappeler, a été élue députée indépendante avant de virer au Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), le parti d'Alassane Ouattara. Dès son élection, elle avait d'ailleurs précisé : « Mon idéologie politique, je l’ai dit durant toute ma campagne, c’est qu’il faut rester concentré; il ne faut pas être distrait. Parce qu'en général, les gens minimisent beaucoup la femme, et surtout la jeunesse. Donc tout ce que j’ai à dire, c’est de rester concentré. »