Assemblée nationale : Naya Jarvis Zamblé s'aligne derrière Bictogo

Naya Jarvis Zamblé ne sera pas candidate à la présidence de l'Assemblée nationale. La députée de Gohitafla, Iriéfla, Maminigui avait pourtant annoncé sa candidature. Finalement, elle a décidé de soutenir Adama Bictogo.

Assemblée nationale : Naya Jarvis Zamblé retire sa candidature

Le duel Adama Bictogo-Naya Jarvis Zamblé n'aura pas lieu ! Et pour cause, la députée de Gohitafla, Iriéfla, Maniguigui a annoncé le retrait de sa candidature à la présidence de l'Assemblée nationale. C'est la concernée elle-même qui a donné l'information.

"Considérant la décision de SEM Alassane Ouattara, président de la République, président du Rassemblement des houphouetistes pour la démocratie et la paix, de choisir l'honorable Adama Bictogo en qualité de candidat du parti à l'élection de la présidence de l'Assemblée nationale du 7 juin 2022, et l'invitation a le plébisciter, j'ai décidé de retirer ma candidature à l'élection de la présidence de l'Assemblée nationale et d'apporter comme mes autres confrères du groupe parlementaire RHDP, mon soutien au candidat du parti Adama Bictogo, l'ami des jeunes", a dit Naya Jarvis dans un communiqué.

Par ailleurs, la plus jeune députée de Côte d'Ivoire a ajouté qu'elle fait confiance à Adama Bictogo, le candidat du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix. "Nous lui faisons confiance, car l'honorable Adama Bictogo a pris l'engagement de nous impliquer davantage, nous la jeune génération dans l'organigramme du bureau de l'Assemblée nationale", s'est-elle exprimée. Naya Jarvis ajoute également que "les jeunes pourront engranger de l'expérience afin de faire face aux défis présents et futurs".

On se rappelle que Naya Jarvis avait clairement expliqué que sa candidature est l'aboutissement d'un engagement fort à se mettre au service de la Côte d'Ivoire. "Je mesure pleinement les enjeux et les responsabilités qu'implique cette décision, et les lourdes responsabilités qui en découleront si elle se concrétise à travers la volonté majoritaire de mes collègues députés et élus de la Nation", avait-elle dit.