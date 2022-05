Élection à l’assemblée nationale : Adama Bictogo reçoit du soutien

Adama Bictogo a assuré l’intérim de la présidence de l’Assemblée nationale pendant l’absence d’Amadou Soumahoro. Au lendemain du décès de l’ancien député de Séguéla, le patron du groupe SNEIDER se positionne pour sa succession. Il vient d’obtenir un important soutien.

Assemblée nationale : Les femmes députées soutiennent la candidature d’ Adama Bictogo

La candidature d’ Adama Bictogo à la présidence de l’Assemblée nationale vient d’obtenir le soutien des femmes députées de Côte d’Ivoire. En effet, ces parlementaires ont décidé de s’unir autour du député d’Agboville dans le cadre de la succession de feu Amadou Soumahoro. C’est l’information majeure livrée par Trazéré Olibé Célestine, la présidente du caucus des femmes députées de l’Assemblée nationale.

Pour ces députées, lors de son intérim à la tête de l’hémicycle ivoirien, Adama Bictogo a fait preuve d’efficacité, de disponibilité, d’ouverture d’esprit et de vision. Considérant qu’ Adama Bictogo est le choix naturel du groupe parlementaire RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix), vu l’engagement de tous les députés et des groupes parlementaires à travailler main dans la main pour le rayonnement de l’Assemblée nationale et le bien-être des populations, elles ont demandé aux députés de lui permettre de continuer la belle action de dialogue, de cohésion qu’il a si bien entamée à l’Assemblée nationale.

L’élection du futur président de l’Assemblée nationale aura lieu le mardi 7 juin 2022, à 10 heures au Palais de l’Assemblée nationale. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au mardi 31 mai 2022, à 16 heures 30 au plus tard, délai de rigueur. Elles sont reçues au secrétariat général de ladite institution.

Depuis le décès d’Amadou Soumahoro, survenu le samedi 7 mai 2022, Kamara Aminata, épouse Toungara dirige l’Assemblée nationale. L’ancien président de l’hémicycle ivoirien a été inhumé le vendredi 13 mai 2022 à Séguéla, dans le nord de la Côte d'Ivoire. Ce proche collaborateur d’Alassane Ouattara est décédé à l’âge de 68 ans.