Idriss Diallo sur des braises: Les Ivoiriens déjà révoltés contre Louis Gasset

L’annonce de Jean-Louis Gasset, dans la presse, comme nouveau sélectionneur des Eléphants de Côte d'Ivoire, est mal accueillie par les supporters ivoiriens qui en veulent déjà au nouveau président de la FIF, Idriss Diallo.

Jean-Louis Gasset, un entraîneur pour copier leçons ou chanter une berceuse aux Eléphants?

Les ivoiriens sont inquiets pour l'arrivée du nouvel entraîneur. Alors que certains s'attendaient à voir la liste des candidats au poste d'entraîneur de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire dont le nom sera dévoilé ce vendredi 20 mai 2022, selon une déclaration du président de la Fédération ivoirienne de football (FIF), Idriss Diallo, grande fut leur surprise de voir circuler sur les chaînes de télévision étrangères le nom de Jean-Louis Gasset.

Selon plusieurs présentateurs et consultants à Canal+ dont Malick Traoré, l’ancien sélectionneur de Bordeaux avec un bilan médiocre (13 victoires , 6 nuls et surtout 20 défaites en 39 matchs avec Bordeaux...Saison 20-21), serait retenu pour conduire la destinée des pachydermes.

Un véritable coup de massue pour ces supporters déjà révoltés contre l'entraîneur sortant, Patrice Beaumelle dont l’aventure à la dernière CAN au Cameroun, a laissé un goût amer, en plus de ne pas pouvoir qualifier les Eléphants à la Coupe du monde 2022.

Très rapidement, ils l’ont exprimé sur les réseaux sociaux avec les photos du “vieil homme” qui viendrait juste se remplir les poches pour s’assurer une retraite dorée.

En effet, nombreux d’entre eux ont du mal à comprendre comment leur fédération peut choisir un coach aussi âgé, affaibli physiquement et très peu expérimenté parmi une excellente génération montante d'entraîneurs nationaux et internationaux pour une sélection comme celle de la Côte d’Ivoire où la moyenne d'âge est de 23 ans.

“C’est pour copier les leçons avec les jeunes là, ou bien leur chanter une berceuse?", a fait entendre une internaute. “Adieu à la CAN 2023, ENCORE, pauvre Eléphants de Côte d'Ivoire”, se désole Jean-Paul sur son mur Facebook.

Les plus courageux ou optimistes osent encore espérer que le nom de Jean-Louis Gasset relève encore des rumeurs dans la presse. Ils préfèrent attendre l’annonce officielle du président de la FIF, dans quelques heures à Abidjan.

Notons que Jean-Louis Gasset, l'ancien adjoint de Laurent Blanc à Bordeaux, en équipe de France et au PSG, qui a endossé le costume de numéro 1 à Saint-Étienne, Montpellier et Bordeaux, est âgé de 68 ans, et correspond au “critère d'expérience” recherché par Idriss Diallo.