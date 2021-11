Blé Goudé : "Tant que ce n'est pas fini, c'est que ce n'est pas la fin"

Charles Blé Goudé est quelque peu silencieux ces derniers jours. N'empêche que les sorties sporadiques du président du COJEP sont d'une précision chirurgicale. En témoigne le dernier message publié sur sa page Facebook, avec une vidéo d'illustration qui donne à réfléchir.

Charles Blé Goudé est loin de s'avouer vaincu à travers l'histoire d'un pénalty

Bloqué à La Haye, d'où il est en attente de son passeport pour rentrer en Côte d'Ivoire, Charles Blé Goudé continue d'entretenir l'espoir d'un retour au-devant de la scène. Contrairement à son mentor et codétenu de la cellule 32 du pénitencier de Scheveningen, Laurent Gbagbo, rentré au bercail, le 17 juin 2021, à la suite d'un accord express des autorités ivoiriennes, l'ancien leader de la galaxie patriotique continue de faire le pied de grue pour se voir délivrer ce sésame qui lui ouvrira les frontières de son pays.

Sur le plan politique, le président du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples (COJEP) est cloué au pilori par certains compagnons de lutte d'hier. N'ayant pas systématiquement répondu à l'appel de l'ancien président ivoirien de rejoindre son nouveau parti, le Parti des peuples africains - Côte d'Ivoire (PPA-CI), Blé Goudé Charles a été lâché par Diaby Youssouf et Patrice Kouté, très proches collaborateurs dans un récent passé. D'autres pro-Gbagbo continuent de tirer à boulets rouges sur l'ancien ministre de la Jeunesse et de l'Emploi du dernier Gouvernement de Gbagbo.

Blé Goudé reste cependant droit dans ses bottes. Il continue d'ailleurs d'alimenter l'espoir de ses camarades de parti en organisant, fin septembre, la cérémonie de présentation du « pagne du retour ».

Alors que de milliers d'Ivoiriens, naguère en exil, regagnent la mère patrie, l'ancien leader estudiantin apparait comme un apatride abandonné à La Haye, et qui se bat pour obtenir son passeport. Loin de s'en laisser démonter, Charles Blé Goudé publie la vidéo d'un pénalty, où le tir du joueur a été ramené par la barre transversale. Alors que le gardien s'était mis à jubiler, la balle a rebondi contre terre et est allée se loger dans les filets, à la grande joie du tireur, qui semblait avoir perdu la partie.

« Leçon n°1: Ne te réjouis jamais si tôt. Leçon n°2: N'abandonne jamais trop tôt. NB: Tant que ce n'est pas fini, c'est que ce n'est pas la fin », a conclu le Génie de Kpo, avant de souhaiter « Excellente journée Nationale de la Paix » à ses compatriotes. Puis, il précise : « Je n'ai aucun droit sur cette vidéo. »